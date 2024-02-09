Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

В Электростали возбуждено уголовное дело о массовой драке на складе маркетплейса

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Электростали следствие МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК) по факту массовой драки на местном складе маркетплейса, сообщили в управлении МВД по Московской области.

В ночь на 8 февраля на складе подрались сотрудники и охранники. Туда вызвали полицию. Полицейские на месте выяснили, что во время погрузки и упаковки товаров бригадир обнаружил, что сотрудник склада нарушил регламент. У них произошел конфликт, и были вызваны сотрудники охраны. Потасовка началась уже с участием охранников.

В полиции затем сообщили, что были задержаны 13 участников конфликта.

МВД Московская область Электросталь Wildberries
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России расширили списки контролируемых наркотических средств и наркосодержащих растений

Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

В российской гостиничной отрасли увеличивается дефицит кадров

Правительство выделило средства для семей, чьи дети пострадали при обстрелах ВСУ

Сергей Удальцов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Сергей Удальцов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

ЦИК РФ утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента

ЦИК РФ утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента

Россиянам объяснили порядок выплаты туристического налога на Бали

Россиянам объяснили порядок выплаты туристического налога на Бали

Инвестиции "Росатома" останутся в диапазоне 1-1,5 трлн рублей в год до 2030 года

Первая редакция перечня экономически значимых организаций может появиться в феврале

Песков оставил без ответа вопрос о возможности обмена Гершковича на Красикова

Песков оставил без ответа вопрос о возможности обмена Гершковича на Красикова
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });