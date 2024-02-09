В Электростали возбуждено уголовное дело о массовой драке на складе маркетплейса

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Электростали следствие МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК) по факту массовой драки на местном складе маркетплейса, сообщили в управлении МВД по Московской области.

В ночь на 8 февраля на складе подрались сотрудники и охранники. Туда вызвали полицию. Полицейские на месте выяснили, что во время погрузки и упаковки товаров бригадир обнаружил, что сотрудник склада нарушил регламент. У них произошел конфликт, и были вызваны сотрудники охраны. Потасовка началась уже с участием охранников.

В полиции затем сообщили, что были задержаны 13 участников конфликта.