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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

Wildberries обещал вернуть деньги покупателям после пожара на складе в Шушарах

Wildberries обещал вернуть деньги покупателям после пожара на складе в Шушарах
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Wildberries сообщил о пожаре на своем складе в Шушарах (Пушкинский район Санкт-Петербурга), обещает возвратить деньги покупателям за утраченные заказы.

"На ликвидацию возгорания направлены все пожарные части Санкт-Петербурга. Ведем переговоры с МЧС о возможности тушения с вертолета", - сообщила компания в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению Wildberries, пострадавших и обратившихся за медпомощью нет; сотрудники и исполнители эвакуированы.

"Товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары", - сообщили в компании.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило, что рядом с горящим складом отобраны пробы атмосферного воздуха для изучения на присутствие загрязняющих веществ.

Утром 13 января в Пушкинском районе Петербурга начался пожар в складском комплексе на Московском шоссе, 153 размером 350 на 320 метров и высотой 20 метров. По последним данным МЧС, пожар локализован на площади 70 тыс. кв. метров.

Петербургский главк МЧС сообщил, что пожару в складском комплексе присвоена максимальная категория сложности - номер 5. К тушению привлекли 286 человек и 57 единиц техники.

Wildberries Петербург Роспотребнадзор Шушары
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