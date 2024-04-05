ВТБ возобновит выдачу IT-ипотеки с 8 апреля

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ возобновит выдачу кредитов по IT-ипотеке с 8 апреля, сообщила пресс-служба банка.

"Заемщики могут оформить кредиты на прежних условиях", - говорится в сообщении.

Начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин напомнил, что в банке за два года ипотеку по программе оформили 11 тыс. специалистов на 110 млрд рублей.

Ранее ВТБ и Сбербанк заявили о приостановке выдачи кредитов по IT-ипотеке из-за исчерпания выделенного лимита по программе.

В пятницу правительство РФ увеличило лимит по IT-ипотеке на 200 млрд рублей - до 700 млрд. Благодаря этой мере оформить ипотеку смогут еще не менее 15 тыс. специалистов.

В рамках программы IT-специалисты могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом в ипотеку по ставке 5%. Оформить ипотеку по сниженной ставке может сотрудник компании, работающей в сфере информационных технологий и имеющей аккредитацию Минцифры. Программа действует до конца 2024 года.