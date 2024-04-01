Еще один российский банк приостанавливает выдачу IT-ипотеки

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ заявил о приостановке выдачи кредитов по IT-ипотеке из-за исчерпания выделенного лимита по программе, сообщили в пресс-службе банка.

"С 3 апреля мы приостанавливаем выдачу кредитов по IT-ипотеке в связи с исчерпанием выделенного лимита по программе. Сейчас ВТБ ждет решения правительства по дальнейшему развитию IT-ипотеки и при увеличении ее финансирования примет участие в новом распределении средств", - говорится в сообщении.

В банке подчеркнули, что это позволит возобновить работу по программе, общий объем сделок по которой с мая 2022 года приблизился к 108 млрд рублей. Кредиты получили около 11 тыс. клиентов ВТБ.

Ранее о прекращении приема заявок на оформление кредитов по программе для IT-специалистов сообщил Сбер.

"Сбербанк, как и ряд других банков, на текущий момент исчерпал лимит господдержки на выдачу IT-ипотеки. За время действия льготной программы Сбер выдал более 25 тыс. ипотечных кредитов для IT-специалистов на общую сумму более 198 млрд рублей", - говорил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи журналистам в кулуарах конференции Сбербанка по жилой недвижимости.

Он также уточнял, что кредитная организация намерена возобновить прием заявок в рамках этой программы после вступления в силу соответствующего постановления.

В феврале этого года Минфин РФ поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы.

Напомним, что в рамках нее сотрудники IT-компаний могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом в ипотеку по ставке 5%. Оформить ипотеку по сниженной ставке может сотрудник компании, работающей в сфере информационных технологий и имеющей аккредитацию Минцифры. Программа действует до конца 2024 года.