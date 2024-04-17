Минфин обсуждает сворачивание IT-ипотеки

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ обсуждает сворачивание государственной программы IT-ипотеки, а также повышение ставки по кредитам в рамках программы Дальневосточной ипотеки. Об этом заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах банковского форума "Эксперт РА".

Он рассказал, что Минфин готовит предложения по всем льготным ипотечным программам, за исключением программы сельской ипотеки. Предполагается, что по семейной ипотеке с детьми младше 6 лет условия останутся прежними, с детьми старше 6 лет обсуждаются разные варианты.

"Мы готовим предложения по всем льготным программам, кроме сельхозипотеки – она немного отдельно всегда шла. По семейной ипотеке, наверно, сейчас ключевые идут обсуждения. У нас есть поручение президента, чтобы для семей, где есть ребенок младше 6 лет, условия остались прежними. Мы привязываемся к этому. По семьям с детьми старше 6 лет сейчас разные варианты обсуждаются, то есть у нас идет дискуссия по нескольким вариантам. Также идет дискуссия о том, чтобы за счет ипотеки стимулировать рождение вторых и последующих детей", - сказал Чебесков.

Он отметил, что льготные ипотечные программы, которые задумывались изначально как антикризисные меры, а потом как меры, стимулирующие демографию, "превратились в какой-то степени в меры поддержки строительной отрасли и меры, которые поддерживают прибыль банков".

"К сожалению, мы видели, что для граждан эта мера не оказалась хорошей мерой поддержки. Она оказалась такой мерой поддержки, которая становится необходимой, потому что без нее, без льготной ипотеки, уже становится практически невозможно купить квартиру. Это уже становится необходимостью, а не помощью. Доступность жилья, к сожалению, снизилась за время проведения льготных программ. Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что это происходило в большей степени из-за того, что мы переиспользовали этот стимул. Когда доля льготных программ относительно низкая – мы считаем, этот уровень должен быть на уровне 20-25% от общих выдач – тогда стимулы, по идее, должны работать, тогда доступность для тех, кому мы хотим помочь, чей спрос мы хотим стимулировать, увеличивается, но это не сильно влияет на рынок в целом, не повышает стоимость жилья, и для рынка в целом доступность не снижается", - отметил замминистра финансов.

Сейчас Минфин совместно с ЦБ, Госдумой и Советом Федерации работает над предложениями, которые позволят плавно поменять подходы к льготным ипотечным программам, чтобы они не влияли на денежно-кредитную политику и формировали стабильный вектор развития строительной отрасли, заявил Чебесков.