Кабмин РФ увеличит лимиты по IT-ипотеке на 200 млрд рублей

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Правительство России увеличит лимиты по IT-ипотеке на 200 млрд рублей, заявил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство увеличит лимиты по IT-ипотеке на 200 млрд рублей. Соответствующее постановление подготовлено", - сказал Мишустин в ходе заседания кабмина.

Теперь лимит по программе составляет 700 млрд рублей вместо 500 млрд.

По словам Мишустина, благодаря этой мере оформить ипотеку смогут еще не менее 15 тыс. специалистов. Он добавил, что всего уже более 50 тыс. человек воспользовались IT-ипотекой.

Ранее сообщалось о том, что проект постановления об увеличении общего лимита по IT-ипотеке до 700 млрд рублей согласован Минфином. ДОМ.РФ распределит дополнительные лимиты между банками и доведет до них финансирование уже в апреле.

До этого ряд российских кредитных организаций проинформировал о приостановке выдачи кредитов по IT-ипотеке из-за исчерпания выделенного лимита по программе. В феврале этого года Минфин РФ поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить ее остановки.

В рамках данной программы IT-специалисты могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом в ипотеку по ставке 5%. Оформить ипотеку по сниженной ставке может сотрудник компании, работающей в сфере информационных технологий и имеющей аккредитацию Минцифры. Программа действует до конца 2024 года.