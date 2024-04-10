Tesla может инвестировать $2 млрд в совместное производство машин в Индии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla ведет переговоры с Reliance Industries о создании совместного предприятия для выпуска машин в Индии, сообщило издание The Hindu Business Line со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, переговоры находятся на начальной стадии и ведутся последний месяц.

Инвестиции со стороны Tesla могут составить порядка $2 млрд, пишет издание. Завод может быть построен в штате Махараштра, который находится на берегу Аравийского моря, что позволит упростить экспорт автомобилей.

Акции Tesla дорожают на 0,5% на предварительных торгах в среду. С начала года капитализация компании упала на 29%, до $550,9 млрд.