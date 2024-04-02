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Tesla сократила поставки машин в I квартале сильнее прогнозов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla сократил поставки в первом квартале относительно предыдущего квартала значительно хуже прогнозов.

Как отмечается в пресс-релизе компании, в январе-марте она поставила на мировой рынок 386,81 тыс. машин против 484,507 тыс. кварталом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали, что поставки составят 457 тыс. машин.

Поставки бюджетных моделей Model 3 и Model Y составили 369,783 тыс., остальных – 17,027 тыс.

В прошедшем квартале Tesla произвела 433,371 тыс. автомобилей.

Финансовую отчетность за первый квартал Tesla планирует опубликовать после закрытия американского рынка 23 апреля.

Акции Tesla дешевеют на 5,8% в начале торгов во вторник. Капитализация автопроизводителя с начала текущего года сократилась на 33,6% до $560 млрд, в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 7,6%.

Tesla
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