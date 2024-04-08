ХКФ банк в 2023 году получил 12,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ХКФ банк (работает под брендом Хоум банк) в 2023 году получил 12,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении кредитной организации.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль ХКФ банка по МСФО за 9 месяцев 2023 года составила 12,9 млрд рублей. Таким образом, в IV квартале кредитная организация получила 0,4 млрд рублей чистого убытка.

Отчет за 2023 год банк пока не опубликовал, финансовый результат за 2022 год он не раскрывал.

Рентабельность капитала в 2023 году составила 18% (без включения субординированного долга). За 9 месяцев прошлого года этот показатель достигал 25%.

Чистый процентный доход в 2023 году вырос на 18% - до 32 млрд рублей. Чистая процентная маржа увеличилась до 12,8% с 11,1% по итогам 2022 года (за 9 месяцев 2023 года она составляла 13,2%).

Чистый комиссионный доход в 2023 году достиг 7,3 млрд рублей (за 9 месяцев он составил 6,6 млрд рублей).

Отношение расходов к доходам в 2023 году составило 37,1% (за январь-сентябрь было на уровне 32%).

Розничный кредитный портфель по итогам 2023 года достиг 196 млрд рублей, увеличившись за четвертый квартал почти на 9% (со 180 млрд рублей). Доля кредитов наличными в розничном портфеле в IV квартале снизилась до 70% с 74%, POS-кредитов - выросла до 22% с 18%, кредитных карт - сохранилась на уровне 8%.

В середине февраля Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк. Сделку планируется закрыть до конца 2024 года.

ХКФ банк по итогам 2023 года занимал 32-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".