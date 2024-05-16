Совкомбанк в I квартале увеличил прибыль по МСФО на 11%, до 25 млрд рублей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в первом квартале 2024 года выросла на 11% и составила 25 млрд рублей, свидетельствует отчетность банка.

Чистый процентный доход составил 35,6 млрд рублей, показав рост на 11%. Чистый комиссионный доход снизился на 14%, до 5 млрд рублей.

На розничный сегмент по итогам первого квартала приходится 38% чистой прибыли банка. Основной вклад в чистую прибыль сегмента внес общий доход от выгодного приобретения ХКФ банка - 10 млрд рублей.

Расходы на резервы по кредитным убыткам выросли до 17,2 млрд рублей с 11,9 млрд рублей годом ранее.

Прочие операционные доходы составили 17,8 млрд рублей против 872 млн рублей в первом квартале 2023 года.

Розничный кредитный портфель вырос на 32% с начала года, до 1,1 трлн рублей, как за счет консолидации ХКФ банка, так и за счет органического роста залогового кредитования.

"Совкомбанк, как и весь розничный банковский сектор России, испытывает значительное регуляторное давление и находится под влиянием высоких процентных ставок. Необеспеченное кредитование в российском банковском секторе стагнирует, однако Совкомбанк активно развивает залоговое кредитование, которое в меньшей степени подвержено негативным тенденциям", - сказано в пресс-релизе .

Портфель корпоративных кредитов вырос на 8%, до 1,2 трлн рублей, за счет органического роста.

На корпоративный сегмент по итогам первого квартала приходится 50% чистой прибыли банка. Корпоративный сегмент активно рос, сохраняя высокий уровень доходности, отмечает Совкомбанк.

Текущие счета и депозиты клиентов выросли на 9%, до 2,7 трлн рублей.

Банк может заплатить дивиденды в размере 1,1 рубля на одну обыкновенную акцию, годовое собрание акционеров пройдет 24 июня 2024 года, говорится в сообщении банка.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 7 июля 2024 года.

"Несмотря на быстрый рост, банк не планирует отказываться от дивидендной политики. Выплаты останутся на уровне 25-30% от чистой прибыли", - отмечает кредитная организация.

Совкомбанк в 2023 году получил 95 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 14,3 млрд рублей убытка в 2022 году.

Банк скорректировал прогноз по прибыли на 2024 год и теперь не рассчитывает, что этот показатель достигнет результата 2023 года. "Основная причина - изменение прогноза ключевой ставки, которая, как ожидается, останется на уровне 16% до конца года (ранее предполагалось снижение ключевой ставки во II полугодии 2024 года)", - пояснила кредитная организация.

На 2025 год банк рассматривает несколько сценариев, большинство из которых показывают возможность рекордных результатов благодаря окончанию интеграции ХКФ банка и устойчивому росту в корпоративном сегменте, отмечается в сообщении.