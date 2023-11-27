ХКФ банк за 9 месяцев получил 12,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ХКФ банк за 9 месяцев 2023 года получил 12,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении банка.

Отчет за январь-сентябрь текущего года кредитная организация не опубликовала, финансовый результат за аналогичный период 2022 года и первое полугодие 2023 года не раскрыла.

Рентабельность капитала банка (без включения субординированного долга) за 9 месяцев 2023 года составила 25%.

Чистый процентный доход за январь-сентябрь текущего года вырос на 22% - до 24,3 млрд рублей. Чистая процентная маржа составила 13,2%.

Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2023 года достиг 6,6 млрд рублей.

Отношение расходов к доходам составило 32%.

Розничный кредитный портфель на 30 сентября 2023 года достиг 180 млрд рублей. Основная часть (74%) приходится на кредиты наличными. Доля POS-кредитов составляет 18%, кредитных карт - 8%.

Чистая прибыль ХКФ банка за 9 месяцев 2023 года по РСБУ составила 16,2 млрд рублей.

ХКФ банк по итогам третьего квартала 2023 года занимал 34-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".