МТС рассмотрит привлечение стратега в дочерний банк после его оценки в ходе IPO

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - МТС пока не определила для себя порог, ниже которого компания не готова сокращать свою долю в дочернем банке, готовящемся к публичному размещению акций: есть разные сценарии, выбор будет зависеть от ситуации, заявил журналистам в кулуарах форума "Телеком 2024" глава оператора Вячеслав Николаев.

"Это (конечная доля МТС - ИФ) будет зависеть, на самом деле, от многих факторов. Пока мы рассматриваем в том числе и приход стратега в эту область (после IPO - ИФ), потому что банк развивается хорошо. Мне кажется, что после подтверждения цены, которая будет в результате IPO, тут стратегии могут быть разные", - сказал Николаев.

"Конкретно какого-то порога, который бы я видел - его нет. Посмотрим, будет очень сильно зависеть от ситуации. У нас все равно очень гармонично и хорошо развивается финтех", - отметил он.

В середине марта совет директоров МТС банка одобрил допэмиссию его обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд рублей. Кредитная организация может увеличить уставный капитал на 3,593 млрд рублей, до 18,6 млрд рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 187 042 штук номинальной стоимостью 500 рублей каждая. Акции могут быть размещены по открытой подписке. Предельный объем допэмиссии соответствует приблизительно 19,3% от увеличенного уставного капитала банка и 24% от нынешнего.

МТС тогда же сообщила, что ее совет директоров принял к сведению возможное сокращение доли компании в уставном капитале банка с 99,8% до не менее 80,5%, если допэмиссия будет размещена в полном объеме. При этом совет директоров поручил менеджменту МТС "продолжить мероприятия, направленные на дальнейшее снижение доли участия ПАО "МТС" в уставном капитале ПАО "МТС банк".

МТС банк по итогам 2023 года занимал 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".