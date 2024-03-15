После допэмиссии МТС банка МТС планирует и дальше снижать долю в нем

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" после проведения допэмиссии дочернего МТС банка планирует и дальше сокращать долю в финансовой организации.

13 марта стало известно, что совет директоров МТС банка одобрил допэмиссию его обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд рублей.

Кредитная организация может увеличить уставный капитал на 3,593 млрд рублей, до 18,6 млрд рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 млн 187 тыс. 042 штук номинальной стоимостью 500 рублей каждая. Акции могут быть размещены по открытой подписке. Предельный объем допэмиссии соответствует приблизительно 19,3% от увеличенного уставного капитала банка и 24% от нынешнего.

В опубликованном в пятницу сообщении МТС говорится, что 14 марта совет директоров принял к сведению возможное сокращение доли МТС в уставном капитале банка с 99,8% до не менее 80,5%, если допэмиссия будет размещена в полном объеме.

При этом совет директоров поручил менеджменту МТС "продолжить мероприятия, направленные на дальнейшее снижение доли участия ПАО "МТС" в уставном капитале ПАО "МТС банк"", говорится в документе.

По данным источников "Интерфакса", кредитная организация ведет техническую подготовку к потенциальному первичному размещению акций (IPO) при благоприятных рыночных условиях. При этом объем потенциального размещения будет зависеть от ситуации на рынке и решений эмитента и акционера.

Акционеры на собрании 7 марта одобрили решение обратиться на "Мосбиржу" с заявлением о листинге обыкновенных акций МТС банка.

МТС банк по итогам 2023 года занимал 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".