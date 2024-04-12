МТС банк планирует выход в сегмент беспроцентной рассрочки

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - МТС банк планирует выход в сегмент беспроцентной рассрочки - BNPL (buy now pay later), пилотирует запуск продукта для увеличения объема привлечения новых клиентов, говорится в проспекте ценных бумаг кредитной организации.

МТС банк 12 апреля официально объявил о планах провести IPO на "Московской бирже". Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка. В рамках размещения ПАО "МТС", мажоритарный акционер банка, не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка.

"Для достижения целей роста розничного кредитного портфеля банка рассматривается ряд стратегических инициатив, включающих повышение операционной эффективности, улучшение ценностного предложения предлагаемых продуктов, повышение интеграции в экосистему МТС, а также выход в новые сегменты для увеличения потока клиентов. Помимо базовых кредитных и дебетовых продуктов, воронка привлечения клиентов будет расширена за счёт небанковских продуктов", - сообщил банк в проспекте.

Банк отмечает, что рост количества партнеров в рамках программы рассрочки приводит к увеличению доступных продуктовых категорий, соответствующему улучшению клиентского опыта, сопровождаемому увеличением клиентской базы, что, в свою очередь, приводит к росту оборота транзакций, объема аналитической клиентской информации и соответствующему привлечению новых партнеров в программу. Более того, запуск BNPL-программы создает значительный дополнительный поток клиентов с прогнозируемым уровнем риска для конверсии в прочие продукты банка.

C помощью сервисов рассрочки BNPL покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат и заключения кредитного договора, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки на счет, без комиссий и длительных ожиданий. Многие крупные банки и финтех-компании уже запустили сервисы BNPL, в частности, это сделали Тинькофф банк, Сбербанк, Альфа-банк и "Яндекс".

Вторым важным направлением стратегического развития розничного кредитования МТС банк указал выход в микрофинансовый сегмент. Банк в декабре 2023 года учредил микрокредитную компанию "М-Финанс".

Создание микрофинансовой организации позволит использовать органически наработанный поток кредитных заявок банка (более 2 млн заявок в месяц) для расширения базы клиентов и соответственного повышения конверсии и уровня удержания клиентов без затрат на их дополнительное привлечение, отметил банк.

"В рамках деятельности МФО планируется работа с клиентскими сегментами, характеризующимися понятным и управляемым уровнем риска и прогнозируемой доходностью на сроке жизни, кредитование которых нерентабельно на балансе банка в настоящее время ввиду введенных регуляторных ограничений. Благодаря сохранению клиентов в группе на балансе МФО с соответствующим обслуживанием в каналах банка, банк сможет обеспечить обширные возможности по дальнейшему развитию и монетизации новой клиентской базы", - говорится в проспекте.

МТС банк по итогам 2023 года занимал 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Чистая прибыль банка по МСФО в 2023 году выросла в 3,8 раза, до 12,5 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на треть, до 339 млрд рублей. Выручка увеличилась на 36%, составив 91 млрд рублей. Клиентская база банка на конец 2023 года составляла 3,8 млн физлиц.