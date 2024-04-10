Страховщики назвали два региона с наибольшей долей водителей без полисов ОСАГО

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В России доля незастрахованных по ОСАГО автовладельцев по итогам 2023 года составила 8,3% против 9,6% в 2022 году, сообщает Российский союз автостраховщиков. При этом в Ингушетии доля водителей, не оформивших полисы ОСАГО, в прошлом году составила 77,8%, в Чечне - 60,7%.

Такая большая доля незастрахованных по ОСАГО водителей в этих регионах ущемляет интересы добросовестных автовладельцев, приобретающих полисы обязательной "автогражданки", прокомментировал президент РСА Евгений Уфимцев.

"В случае аварии не по их вине добросовестных автовладельцев им с большой вероятностью придется взыскивать ущерб с виновника ДТП в гражданском порядке. Это долго, дорого и далеко не всегда заканчивается получением достаточной компенсации", - подчеркнул глава РСА.

В 2023 году в РСА проанализировали объем компенсационных выплат по ответственности незастрахованных причинителей вреда в ДТП за последние 5 лет. Также была оценена эта доля в общем объеме страховых и компенсационных выплат, осуществленных в счет возмещения вреда жизни и здоровью потерпевших. При этом учитывались только те регионы, в которых за изучаемый период времени количество компенсационных выплат, выплаченных по ответственности незастрахованных причинителей вреда в ДТП, в среднем составило более 30 единиц в год. Полученные экспертные оценки показывают, что в целом по стране отмечается снижение доли незастрахованных по ОСАГО автовладельцев. Справедливость таких оценок подтверждается также и ростом на 3% числа заключенных договоров ОСАГО по итогам 2023 года.

В некоторых регионах долю автовладельцев без полисов ОСАГО РСА считает "незначительной по итогам прошлого года". К примеру, по оценке союза, в Татарстане она составила 0,9%, в Самарской области - 1,6%, в Москве - 1,8%.

В некоторых других регионах показатель огромен, отметили в РСА. Кроме Ингушетии и Чечни, по оценке союза, "более трети всех автовладельцев не приобретают полисы ОСАГО в республике Северная Осетия-Алания (38,5% водителей без ОСАГО в 2023 году), в республике Дагестан (34,4%)".

РСА обращает внимание на ситуацию в других двух крупных регионах страны - Краснодарском крае и Ростовской области. Несмотря на то, что по формальным признакам оба субъекта не попадают в группу топ-10 по доле незастрахованных по ОСАГО машин (по экспертным оценкам - 17,5% и 16,2% водителей без ОСАГО за период с 2019 по 2023 год), эти значения весомы, поскольку оба субъекта в 2023 году входят в первую восьмерку по числу заключенных договоров ОСАГО (1,7 млн и 1,1 млн соответственно).

"Такая неоднородная ситуация в регионах РФ говорит о том, что необходим централизованный контроль за наличием полисов ОСАГО, который можно обеспечить проверкой наличия полиса обязательной "автогражданки" при помощи камер, - убежден Уфимцев. - Недопустима ситуация, когда у добросовестного автовладельца вероятность попасть в ДТП, виновник которого не застрахован по ОСАГО, составляет 30-50%, и тем более - почти 80%. Если эту проблему не решать, мы в ряде регионов вернемся к разборкам на дорогах из-за аварий в стиле 90-х".

Ранее президент РСА говорил, что автостраховщики ожидают запуска проекта проверки камерами слежения на дорогах наличия полисов ОСАГО в 2024 году по всей стране. Запуск этого проекта был намечен на 2023 год, но техническая подготовка заняла больше времени и старт был отложен.

На первом этапе реализации проекта такие проверки на наличие актуальных полисов ОСАГО будут проводиться только в отношении водителей, допустивших нарушения правил дорожного движения, которые были зафиксированы камерами слежения, на водителей без полисов ОСАГО будут налагаться штрафы.

Наименьшая доля незастрахованных по ОСАГО автовладельцев по экспертным оценкам, по данным РСА

№ п/п Регион 2019 2020 2021 2022 2023 Итого за анализируемый период 1 г.Москва 0,9% 2,3% 3,1% 3,5% 1,8% 1,8% 2 Челябинская область 5,7% 3,5% 4,1% 5,5% 2,7% 4,5% 3 Московская область 5,2% 4,1% 6,0% 4,4% 4,9% 5,0% 4 республика Татарстан 6,9% 7,1% 4,0% 4,8% 0,9% 5,1% 5 Самарская область 4,8% 5,3% 6,3% 6,7% 1,6% 5,2% 6 Пермский край 7,3% 7,9% 4,5% 5,7% 6,3% 6,3% 7 Свердловская область 8,4% 8,4% 7,4% 7,4% 4,3% 7,5% 8 Нижегородская область 8,0% 8,9% 8,8% 6,6% 3,4% 7,7% 9 республика Башкортостан 8,4% 9,3% 7,5% 7,6% 4,5% 7,7% 10 Тульская область 7,9% 10,0% 5,3% 6,6% 14,0% 8,3%

Наибольшая доля незастрахованных по ОСАГО автовладельцев по экспертным оценкам, по данным РСА