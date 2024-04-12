В Москве допустимый срок доставки запчастей для ремонта по ОСАГО увеличен до 30 дней

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Банк России увеличил сроки доставки запчастей для проведения авторемонта при урегулировании убытков по полисам ОСАГО для Москвы как базового региона с 14 до 30 дней.

Это изменение внесено в положение Банка России от 4 марта 2021 года № 750-П "О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства". Документ опубликован на сайте регулятора, изменения вступают в силу через 10 дней с момента публикации.

По новому указанию ЦБ (6673-У) сроки доставки автозапчастей для ремонта автомобилей по полисам ОСАГО могут быть дольше для небазовых регионов России, но не более, чем еще на 7 дней.

Как сказали "Интерфаксу" в "Российском союзе автостраховщиков"(РСА) "средняя стоимость запчасти в регионе определяется путем умножения базовой цены, которая определена по ценам, собранным в Москве, на региональный коэффициент, который рассчитан по результатам сбора цен в субъектах РФ".

При этом "в действующей редакции единой методики восстановительного ремонта Банка России было установлено, что срок доставки запчастей в пределах Москвы (как базового региона) не превышает 14 календарных дней. Этот срок, конечно, утратил актуальность. Поэтому РСА давал предложения в Банк России об увеличении этого срока", уточнили в союзе.

Необходимые изменения в единую методику восстановительного ремонта для целей ОСАГО, которые вносятся новым указанием ЦБ, предусматривают необходимость учета срока доставки запчастей до 30 дней в базовом регионе. При этом введено дополнительное требование: требуется учитывать, чтобы срок доставки запчасти из базового региона в иной регион не отличался от срока доставки в базовый регион более чем на 7 календарных дней. То есть сроки поставки автозапчастей в другие регионы могут быль дольше не неделю.

В связи с выходом изменений в единую методику ЦБ директор по защите активов РСА, вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов заявил "Интерфаксу", что ожидает позитивных тенденций в сегменте ОСАГО - больше станций авторемонта будут готовы проводить ремонт автомобилей по полисам ОСАГО. Решение регулятора создаст условия для проведения выплат в натуральной форме" (в виде ремонта автомобиля- ИФ).

"Дело в том, что на текущих условиях станции авторемонта отказывались принимать заказы от автостраховщиков, не будучи уверенными, что уложатся в установленный законом об ОСАГО срок проведения ремонтных работ из-за долгих сроков поставок автозапчастей. Страховщики ОСАГО, в свою очередь, опасались попасть на штрафы из-за нарушения установленных законом сроков проведения ремонта. Таким образом, превалирующим вариантом имущественных выплат в ОСАГО оказались денежные возмещения. Теперь ситуация может меняться", - считает Ефремов.

В РСА также сообщили, что "о динамке средних цен можно будет сказать только после проведения исследования с учетом новых требований. Ситуация с поставкой запчастей, в том числе неоригинальных, существенно отличается для различных марок автомобилей. При этом надо понимать, что указание ЦБ - публичный документ, который примут во внимание не только страховщики, но и поставщики запчастей. Многие из них захотят приподнять цены даже и с увеличенным сроком поставки".

В союзе ожидают дальнейшего увеличения доли неоригинальных автозапчастей в общем объеме, используемых в авторемонте.

"Очевидно, что ожидать увеличения поставок оригинальных запчастей для авторемонта по популярным маркам автомобилей европейского производства, которых сегодня по-прежнему очень много на дорогах России, не приходится", - заключили в РСА.