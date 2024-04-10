"Газпром нефть" перевела на российскую ОС 85% АРМ сотрудников,

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" перевела 85% пользовательских устройств (АРМ) на российскую операционную систему Astra Linux (разработчик - "Группа Астра"), сообщил "Интерфаксу" начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций "Газпром нефти" Антон Думин.

Всего, по словам Думина, на Astra Linux переведено 48,2 тысячи АРМ. Около 8,5 тысячи устройств еще предстоит перевести на работу с российской ОС.

Кроме того, значительная часть пользовательских устройств переведена на использование российского офисного ПО.

"Его доля по итогам 2023 года составила 79%, - отметил Думин. - К концу 2024 планируется увеличить этот показатель до 83% - это интегральный показатель по 47 типам российского ПО, которое использует компания".

В числе наиболее распространенных в компании офисных продуктов названы система корпоративных коммуникаций TrueConf, офисный пакет "Р7-Офис", система планирования "Р7-Органайзер" и пр.

Гендиректор "Группы Астра" Илья Сивцев отметил, в свою очередь, что в случае с переходом на новую ОС в "Газпром нефти" речь шла не только о замене прежних ОС на российский продукт. Проект предусматривал также доработку функционала Astra Linux под требования компании.

"Мы анализируем функциональные требования к планируемым инфраструктурным решениям, их применимость к своему софту, активно участвуем в формировании архитектуры на базе своих продуктов, создаем технические описания и инструкции с учетом ИБ-требований, консультируем по реализации решений и планированию развития инфраструктуры, в том числе гетерогенной, - сказал Сивцев. - На базе "Газпром нефти" была создана фокус-группа пользователей, и она помогла нам сформировать требования, которые легли в основу работы над Astra Proxima - новым интерфейсом ОС".

Стоимость проектов по переходу на российскую ОС и офисное ПО в "Газпром нефти" не называют.

В настоящее время цена одной лицензии Astra Linux для рабочей станции составляет от 6 тысяч рублей до около 20 тысяч рублей в зависимости от версии конкретной ОС, уровня техподдержки, необходимости доработки под требования заказчика.

Компании "Группы Астра" занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux. Сейчас ПАО полностью или частично владеет 17 IT-компаниями из России и Белоруссии.

Ранее журнал "Газовая промышленность" сообщил, что ПАО "Газпром" рекомендовал российским разработчикам и производителям программно-аппаратных комплексов (ПАК) предусматривать возможность использования ОС Astra Linux в своих решениях, которые предназначены для работы в системах автоматизации технологических процессов (АСУ ТП) предприятий группы "Газпром", в которую входит и "Газпром нефть". Это (использование Astra Linux), как предполагается, ускорит унификацию применяемого ПО и позволит сократить эксплуатационные затраты, связанные, в числе прочего, с обучением обслуживающего персонала.

При этом в публикации отмечалось, что эта рекомендация обусловлена также тем, что сейчас более 70% испытанных в компании и допущенных к применению на ее производственных объектах российских ПАК уже используют ОС Astra Linux.

К настоящему времени в "Газпроме" действует сеть полигонов для разработки и апробирования российских IT-решений, испытаний средств и систем автоматизации, разработанных российскими компаниями. На них протестировано уже более сотни различных решений.