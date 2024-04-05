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Казахстан введет на приграничных АЗС дифференцированные цены для иностранцев

Это сделано для недопущения дефицита топлива на внутреннем рынке

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр поручил установить дифференцированные цены на приграничных АЗС для иностранных грузовиков, сообщила пресс-служба правительства республики.

Скляр 5 апреля провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка ГСМ, на котором была рассмотрена текущая ситуация на рынке ГСМ и обсуждались меры по пресечению незаконного вывоза топлива из страны.

"Как отмечается в докладе Министерства энергетики, из-за диспаритета казахстанских цен с соседними странами имеется риск перетоков и "серого" экспорта ГСМ. В целях недопущения дефицита на внутреннем рынке АФМ (Агентство финансового мониторинга - ИФ) , ПС КНБ (Погранслужба Комитета нацбезопасности - ИФ), КГД МФ (комитет госдоходов Минфина - ИФ) совместно с иными заинтересованными государственными органами поручено усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах", - говорится в сообщении.

Кроме того, Скляр поручил Министерству энергетики совместно с заинтересованными государственными органами "принять меры по установлению дифференцированных цен на приграничных АЗС для иностранных грузовых автомобилей".

Казахстан Минфин Погранслужба Роман Скляр Минэнерго
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