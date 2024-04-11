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"Дочка" Делимобиля открыла представительство в КНР для прямых закупок запчастей

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - "Дочка" "Делимобиля" по обслуживанию автопарка - ООО "Смарт Мобилити Менеджмент" ("СММ") - открыла представительство в КНР для прямых закупок запчастей, говорится в пояснении к бухотчету компании за 2023 год.

Представительство открыто в 2024 году в Шанхае. Цель - "поиск новых контрагентов, партнеров, инвесторов и установление взаимоотношений с ними от лица общества", говорится в материалах СММ.

В пресс-службе "Делимобиля" сообщили "Интерфаксу", что СММ фокусируется на прямых закупках запчастей - для оптимизации затрат на обслуживание автопарка. С кем ведутся переговоры о партнерстве в Китае, в "Делимобиле" не раскрывают.

"Доля собственного импорта запчастей по итогам 2023 года составляла не менее 20%, в этом году мы планируем существенно ее нарастить", - сказали в компании.

В 2023 году автопарк "Делимобиля" вырос на 34% - до 26,6 тыс. автомобилей. В частности, в прошлом году компания добавила такие китайские бренды как Changan, Cherry, Geely и Haval.

В 2024 году "Делимобиль" планирует увеличить общее количество машин до более чем 30 тыс.

Делимобиль Шанхай Китай
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