"Делимобиль" хочет нарастить парк до более 30 тысяч машин к концу 2024 года

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Каршеринговый сервис "Делимобиль" к концу 2024 года планирует нарастить автопарк до более 30 тысяч автомобилей, рассказала СЕО компании Елена Бехтина на онлайн-конференции, посвященной результатам ПАО "Каршеринг Руссия" за 2023 год.

"По прогнозам наш автопарк составит более 30 тысяч автомобилей к концу этого года", - сказала она.

В 2024 году компания планирует выйти не менее чем в два города - помимо запуска в Сочи с апреля 2024 года.

В 2023 году размер автопарка "Делимобиля" вырос на 34% - до 26,6 тысячи автомобилей на конец отчетного периода.

"Делимобиль" работает с 2015 года. Каршеринговый сервис доступен в Москве, Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Сочи и Ростове-на-Дону.

В начале февраля "Делимобиль" провел IPO на "Мосбирже."