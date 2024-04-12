Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Henderson может выплатить дивиденды за I квартал в размере 30 руб. на акцию

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Эйч Эф Джи" (головная компания торговой марки ритейлера Henderson) на заседании 11 апреля рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам I квартала 2024 года из расчета 30 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Вопрос будет рассматриваться на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 17 мая.

Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании – 22 апреля.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 3 июня 2024 года.

Ранее совет ритейлера сообщал о готовности выплатить свои первые дивиденды после получения листинга на Мосбирже. Компания рассчитывала направить на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли и не менее 25 рублей на акцию.

Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов два раза в год и не менее 50% чистой прибыли при соотношении чистый долг/EBITDA меньше 2,5х.

Президенту и председателю совета директоров компании Рубену Арутюняну принадлежит 75,42% акций компании, 9,52% – у менеджмента.

Henderson – один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в РФ (управляет 160 собственными салонами в 64 городах).

В ноябре 2023 года компания провела IPO на Московской бирже, в ходе которого разместила 4,4 млн новых акций на 3 млрд рублей, free float составил 13,9%.

ПАО "Эйч Эф Джи" Henderson
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МЭА снизило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 130 тыс. б/с

МЭА снизило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 130 тыс. б/с

МТС-банк объявил о планах провести IPO на Московской бирже

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2%

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2%

Минфин не поддержал идею освободить от налогов долгосрочные вклады

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I кв. вырос на 43% год к году

ЦБ сообщил о снижении внешнего долга РФ в I квартале на $12,8 млрд

ЦБ сообщил о снижении внешнего долга РФ в I квартале на $12,8 млрд

Активы ГК "Ариант" перешли в собственность государства

КТК возобновил отгрузку нефти после планового техобслуживания

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });