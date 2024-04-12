Henderson может выплатить дивиденды за I квартал в размере 30 руб. на акцию

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Эйч Эф Джи" (головная компания торговой марки ритейлера Henderson) на заседании 11 апреля рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам I квартала 2024 года из расчета 30 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Вопрос будет рассматриваться на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 17 мая.

Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании – 22 апреля.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 3 июня 2024 года.

Ранее совет ритейлера сообщал о готовности выплатить свои первые дивиденды после получения листинга на Мосбирже. Компания рассчитывала направить на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли и не менее 25 рублей на акцию.

Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов два раза в год и не менее 50% чистой прибыли при соотношении чистый долг/EBITDA меньше 2,5х.

Президенту и председателю совета директоров компании Рубену Арутюняну принадлежит 75,42% акций компании, 9,52% – у менеджмента.

Henderson – один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в РФ (управляет 160 собственными салонами в 64 городах).

В ноябре 2023 года компания провела IPO на Московской бирже, в ходе которого разместила 4,4 млн новых акций на 3 млрд рублей, free float составил 13,9%.