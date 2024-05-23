Акционеры Henderson утвердили дивиденды за I квартал в размере 30 рублей на акцию

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Эйч Эф Джи" (головная компания торговой марки ритейлера Henderson) на внеочередном собрании 17 мая утвердили дивиденды по итогам I квартала 2024 года из расчета 30 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 3 июня 2024 года.

Ранее совет директоров компании рекомендовал акционерам отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2023 года. Годовое собрание по этому вопросу состоится 25 июня. Сама компания поясняет, что решение отказаться от выплаты дивидендов по итогам года связано с техническим моментом распределения прибыли из основной операционной дочки - ООО "Тамми и Ко" - в ПАО, которое нашло отражение уже в I квартале текущего года.

Следующий вопрос о распределении прибыли будет рассмотрен в IV квартале. "Общая сумма дивидендов к выплате будет определена исходя из чистой прибыли ПАО "Эйч Эф Джи" на основании полугодовой консолидированной финансовой отчетности", - отмечается в сообщении Henderson.

Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов два раза в год и не менее 50% чистой прибыли при соотношении чистый долг/EBITDA меньше 2,5х.

Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в России (управляет 160 собственными салонами в 64 городах).

Президенту и председателю совета директоров компании Рубену Арутюняну принадлежит 75,42% акций компании, 9,52% - у менеджмента. В ноябре 2023 года компания провела IPO на "Московской бирже", в ходе которого разместила 4,4 млн новых акций на 3 млрд рублей, free float составил 13,9%.