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Китай вводит новую программу trade-in для потребителей

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Власти Китая выделят средства на новую программу trade-in для потребителей, пишет MarketWatch со ссылкой на совместное заявление Министерства торговли страны и других ведомств.

В рамках программы потребители, в частности, смогут обменять подержанные автомобили и старую бытовую технику.

Объемы финансирования не уточняются.

В некоторых регионах также предполагается ввести меры стимулирования покупки экологичной "умной" бытовой техники.

Кроме того, власти будут стимулировать финансовые институты к разумному снижению размера первого взноса по автокредитам.

К 2025 году Китай намерен увеличить объемы переработки старой бытовой техники на 15% по сравнению с 2023 годом, утилизированных автомобилей - на 50%.

Аналогичные программы trade-in, призванные стимулировать внутреннее потребление, вводились в стране в 2009 и 2010 годах.

Китай
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