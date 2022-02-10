Минпромторг с 2023 г. задействует trade-in для обновления вертолетного парка

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ планирует запустить в 2023 году механизм trade-in для обновления вертолетного парка российских авиакомпаний. Об этом сообщила директор департамента авиапромышленности ведомства Анна Панина.

"С 2018 года мы с "Вертолетами России" активно начали прорабатывать вопрос включения в госпрограмму механизма стимулирования trade-in по аналогии с автотранспортом. Совместно с коллегами из Минтранса и Минфина в настоящее время готовим финансово-экономическое обоснование под, в том числе, утвержденный правительством государственный консолидированный заказ, который включает до 2030 года более 450 вертолетов", - сказала Панина на совещании в Совете Федерации о мерах, необходимых для обновления парка вертолетов в РФ.

"И планируем в рамках исполнения поручения президента и правительства включиться в программу 2023-2025 гг. с этой новой мерой господдержки. Оценочно провели анализ, на сегодняшний день потребность на эти три года – порядка 80 вертолетов на замену первоочередную. В рамках бюджетного процесса готовим соответствующее технико-экономическое обоснование для включения новой меры господдержки", - добавила она.

Механизм trade-in предполагает, что при сдаче на утилизацию старой техники ее эксплуатант получает скидку на покупку новой. Скидка при этом обеспечивается госсубсидией. АО "Вертолеты России" (входит в "Ростех") ранее предлагало утилизировать вертолеты отечественного производства старше 25 лет, скидка на новую машину в таком случае оценивалась в 37-57 млн руб. в зависимости от модификации. Такую систему холдинг и Минпромторг планировали запустить в 2021 году, но этого не произошло.