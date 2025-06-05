В Индонезии ввели меры стимулирования потребления

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Власти Индонезии ввели в действие меры стимулирования потребительского спроса на 24,44 трлн индонезийских рупий ($1,5 млрд), пишет Financial Times.

С 5 июня в стране в течение двух месяцев будут предоставляться скидки по транспортным тарифам и субсидии для миллионов домохозяйств.

Также будут предоставляться скидки на проезд по платным автодорогам и дополнительная социальная помощь наиболее уязвимым группам населения.

Меры призваны стимулировать поездки и увеличить потребление домохозяйств и темпы экономического роста во время школьных каникул, заявила министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати.

"Мы надеемся, что во втором квартале экономический рост можно будет удержать в районе 5%", - сказала она на этой неделе.

В первом квартале ВВП Индонезии вырос на минимальные более чем за три года 4,9%.

Страна является крупнейшим мировым экспортером никеля, угля, пальмового масла и ряда других сырьевых товаров.