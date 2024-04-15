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ГК "Элемент" выбрала "СПБ Биржу" для проведения IPO

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Группа компаний "Элемент" (объединяет предприятия в сфере микроэлектроники) выбрала "СПБ Биржу" в качестве площадки для проведения IPO, пишет "РБК Инвестиции" со ссылкой на несколько источников на рынке, знакомых с ходом размещения, а также на источник, близкий к бирже.

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По сведениям собеседников издания, компания рассматривала "все возможные варианты площадок", но выбрала "СПБ Биржу", так как сочла оптимальными предложенные ею условия.

Головное юрлицо группы - АО "Элемент" - находится под блокирующими санкциями США, как и некоторые его "дочки", например - один из крупнейших в России производителей микросхем завод "Микрон". "СПБ Биржа" тоже включена в американский SDN-лист. Ранее глава биржи Евгений Сердюков отмечал, что видит потенциал дальнейшего развития в размещении компаний, попавших под санкции и в то же время "создающих промышленный суверенитет России", напоминает издание.

Источник, знакомый с планами ГК "Элемент", сообщил изданию, что полученные от IPO средства, скорее всего, "пойдут на расширение мощностей текущих предприятий и создание новых производств в перспективных сегментах".

О планах "Элемента" провести IPO в 2024 году в середине марта писали "Ведомости" со ссылкой на источники. По данным газеты, "Элемент" рассчитывает получить оценку в 100-150 млрд рублей и планирует привлечь 10-15 млрд рублей для финансирования масштабной инвестпрограммы.

Президент "Элемента" Илья Иванцов говорил "Коммерсанту", что группа будет технически готова к проведению IPO в первой половине 2024 года.

"Элемент" - крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 году на базе активов АФК "Система" и "Ростеха". Стороны внесли в совместное предприятие 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В "Элемент", в частности, вошли крупнейший производитель чипов в России - зеленоградский "Микрон", НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры "Прогресс", а также Завод полупроводниковых приборов, Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ, "ВЗПП-Микрон" (Воронежский завод полупроводниковых приборов).

Микрон СПБ Биржа ГК "Элемент" АФК "Система" Элемент Илья Иванцов
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