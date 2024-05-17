ПАО "Элемент" официально анонсировало IPO на СПБ Бирже

Ожидаемый free float – до 10%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Элемент" (головная компания микроэлектронного холдинга, созданного на базе активов ПАО АФК "Система") официально объявило о намерении провести IPO на "СПБ Бирже".

Компания планирует провести листинг и начать торги в конце мая - в начале июня.

В IPO смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица, а также российские институциональные инвесторы. Им будут предложены только акции, ранее выпущенные в рамках допэмиссии – основные акционеры "Элемента" не планируют продавать принадлежащие им бумаги компании.

Предполагается, что по результатам IPO free float составит не менее 10%.

В сообщении отмечается, что привлеченные в рамках IPO средства будут направлены на финансирование программы развития группы.

"IPO даст группе возможность привлечь дополнительные средства для реализации нашей инвестиционной программы, что будет способствовать дальнейшему опережающему развитию микроэлектронной отрасли в России, - сказал президент "Элемента" Илья Иванцов, слова которого приводятся в сообщении. - В ближайшие годы Группе "Элемент" предстоит реализовать ряд масштабных проектов, которые включают расширение существующих и запуск новых производственных мощностей, а также разработку и вывод в серийное производство высокотехнологичной продукции".

В сообщении отмечается также, что при проведении IPO компания и ее действующие акционеры примут на себя стандартные обязательства по ограничению продажи акций в течение 180 дней после завершения IPO. Также предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.

Как сообщалось, в мае Банк России зарегистрировал допвыпуск акций АО "Элемент" (в ПАО компания была преобразована 15 мая - ИФ). Объем выпуска составил 100 млрд 660 млн 365 тыс. 008 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рублей, которые предполагалось размещать по открытой подписке.

Тогда в пресс-службе "Элемента" "Интерфаксу" рассказывали, что компания рассматривает различные варианты привлечения средств для развития, включая выход на рынок капитала.

В свою очередь осведомленный источник рассказывал, что регистрация допэмиссии – технический шаг; конкретный объем размещения будет определяться на этапе принятия решения о размещении с учетом рыночной ситуации.

Холдинг "Элемент" создан в 2019 году. На этапе его формирования АФК "Система" и "Ростех" внесли в него 19 активов в сфере разработки, производства и дизайна микроэлектроники. Ключевыми портфельными компаниями "Элемента" являются завод по производству чипов "Микрон" и производитель микросхем и полупроводников "Ангстрем-Т".

В 2020 году ООО "Элемент" было преобразовано в АО. При этом акционерный капитал компании был представлен 402 млрд 641 млн 460 тыс. 040 акциями номинальной стоимостью 0,05 руб. Соответственно, уставный капитал компании составил 20,1 млрд рублей.

Эти акции были распределены следующим образом: "Ростех" получил 17,9% акций компании, АО "Российская электроника" - 32%, АО "РТИ Микроэлектроника" - 50%. Последняя является активом из портфеля АФК "Система".

В случае размещения допэмиссии в полном объеме уставный капитал "Элемента" увеличится приблизительно на 5 млрд рублей.

Сейчас "Элемент" включает около 30 предприятий в области микроэлектроники. В 2023 году выручка группы выросла на 46% до 35,8 млрд рублей, EBITDA – на 68% до 8,7 млрд рублей. В сообщении компании отмечается, что 83% выручки пришлось на сегмент электронной компонентной базы (микроконтроллеры, дискретные полупроводники, аналоговые интегральные схемы, устройства на основе RFID-технологий, навигационные приемники и т.п.), 9% – на сегмент электронных блоков, модулей и аппаратуры (блоки питания и инверторы, блоки приемопередачи базовых станций, модули связи LTE и пр.) и 5% – на сегмент точного машиностроения.

Также в материалах "Элемента" указывается, что по итогам 2023 года объем российского рынка микроэлектроники вырос на 38% и составил 289 млрд рублей (данные Kept - раннее российское подразделение KPMG) и продолжит расти до 2030 года на 15,2% ежегодно. Предполагается, что по итогам 2030 года он вырастет до 780 млрд рублей. При этом прогнозируется, что доля продукции российских производителей вырастет до 45% с 20% по итогам 2023 года.

В конце апреля основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков рассказывал "Интерфаксу", что "Элемент" рассматривает возможность провести IPO в первой половине 2024 года; площадкой для IPO рассматривается СПБ биржа, а возможная сделка может быть структурирована через допэмиссию.

О планах "Элемента" провести IPO впервые сообщили источники "Ведомостей" в марте. По данным издания, в результате IPO "Элемент" рассчитывает получить оценку в 100-150 млрд рублей и привлечь 10-15 млрд рублей на финансирование инвестпрограммы.