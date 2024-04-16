Brent подешевела до $89,89 за баррель

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти начали слабо снижаться днем во вторник.

К 14:22 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,21 (0,23%), до $89,89 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,22 (0,26%), до $85,19 за баррель.

В понедельник Brent подешевела на 0,4%, WTI - на 0,3%.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль не стал немедленно реагировать на атаку Ирана, однако израильский министр обороны Йоав Галант заявил шефу Пентагона Ллойду Остину, что у страны нет выбора, кроме как ответить на нападение, сообщил Axios со ссылкой на источники.

"Важнейшим вопросом является то, как ответит Израиль, - написали аналитики Commerzbank. - Если Израиль воздержится от ответного удара, ситуация может успокоиться. В обратном случае можно ожидать дальнейших действий со стороны Ирана, запустит спираль эскалации".

"Ближний Восток десятилетиями является неспокойным регионом, но этот факт влияет на рынки только тогда, когда растет цена на нефть, - отметил сооснователь DataTrek Research Николас Колас. - Это случается, когда поставки внезапно сокращаются, или когда рынок опасается, что это случится".

Давление на котировки оказывают ожидания, что страны ОПЕК+ могут в довольно короткие сроки нарастить добычу на фоне роста цен на нефть.