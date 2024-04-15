США задействовали эсминцы, оснащенные системой ПРО, для защиты Израиля при атаке Ирана

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США использовали боевые возможности двух эсминцев, USS Carney и USS Arleigh Burke, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis, а также группу истребителей F-15E для перехвата в минувшие выходные беспилотников и ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля, сообщило издание The War Zone.

Эсминцы, находившиеся в Восточном Средиземноморье, в частности, применили штатные противоракеты SM-3 для перехвата целей. Всего, по данным издания, помимо ударных беспилотников было перехвачено от четырех до шести иранских баллистических ракет.

При этом палубная авиация атомного авианосца ВМС США USS Dwight Eisenhower, находящегося в Красном море, в операции не использовалась.

Задействованные в операции американские истребители F-15E поднимались с баз в районе Персидского залива.

Ранее Пентагон официально сообщал, что американские вооруженные силы перехватили и уничтожили более 80 ударных беспилотников и не менее шести баллистических ракет, запущенных по Израилю с территории Ирана и Йемена.

По утверждению армии обороны Израиля, всего в ходе иранских ударов было запущено более 300 различных боевых средств, в том числе 170 беспилотников, 120 баллистических ракет и 30 крылатых ракет. При этом израильские военные заявляют, что 99% из них были перехвачены и уничтожены.