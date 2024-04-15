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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

США задействовали эсминцы, оснащенные системой ПРО, для защиты Израиля при атаке Ирана

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США использовали боевые возможности двух эсминцев, USS Carney и USS Arleigh Burke, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis, а также группу истребителей F-15E для перехвата в минувшие выходные беспилотников и ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля, сообщило издание The War Zone.

Эсминцы, находившиеся в Восточном Средиземноморье, в частности, применили штатные противоракеты SM-3 для перехвата целей. Всего, по данным издания, помимо ударных беспилотников было перехвачено от четырех до шести иранских баллистических ракет.

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При этом палубная авиация атомного авианосца ВМС США USS Dwight Eisenhower, находящегося в Красном море, в операции не использовалась.

Задействованные в операции американские истребители F-15E поднимались с баз в районе Персидского залива.

Ранее Пентагон официально сообщал, что американские вооруженные силы перехватили и уничтожили более 80 ударных беспилотников и не менее шести баллистических ракет, запущенных по Израилю с территории Ирана и Йемена.

По утверждению армии обороны Израиля, всего в ходе иранских ударов было запущено более 300 различных боевых средств, в том числе 170 беспилотников, 120 баллистических ракет и 30 крылатых ракет. При этом израильские военные заявляют, что 99% из них были перехвачены и уничтожены.

Иран Пентагон США Средиземноморье Израиль Красное море
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