Рост ВВП Китая в IV квартале ускорился до 5,4%, выше прогноза

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Экономика Китая в четвертом квартале 2024 года выросла на 5,4% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Рост ВВП ускорился по сравнению с 4,6% в третьем квартале и стал максимальными за полтора года.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали рост ВВП в 5%.

Повышение ВВП КНР в октябре-декабре относительно предыдущих трех месяцев составило 1,6%. По пересмотренным данным, в июле-сентябре рост составлял 1,3% в поквартальном сравнении, а не 0,9%, как было объявлено ранее.

В 2024 году китайская экономика увеличилась на 5%, что совпало с целевым ориентиром правительства. В 2023 году был зафиксирован подъем на 5,2%.

Среднедушевой располагаемый доход жителей страны в прошлом году вырос на 5,3%.