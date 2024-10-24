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Журналисты узнали о переговорах Auchan о продаже бизнеса в России

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Французская группа Auchan может продать свой бизнес в России, сообщает La Lettre.

По ее данным, компания нашла "местного покупателя" и находится на завершающей стадии переговоров по продаже активов.

ООО "Ашан", российское подразделение Auchan, работает автономно с 2022 года. Торговая сеть работает на российском рынке с 2002 года. Согласно РСБУ, материнская компания не получала от российского юрлица дивидендов ни в 2023, ни в 2022 году.

Российское юрлицо по итогам 2023 года снизил выручку на 4,7%, до 226 млрд рублей. Чистая прибыль в прошлом году сократилась до 460,2 млн рублей с 4,7 млрд рублей.

Auchan Ашан
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