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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:14

Производители мехов опасаются глобального дефицита сырья

Шкурки подорожают, это выгодно российским и белорусским звероводам, которые сохранили поголовье норки

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Мировое производство шкурок пушных зверей сокращается, поэтому эксперты отрасли ожидают дефицита сырья после реализации старых запасов, сообщил президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов на выставке меха, кожи и легкой промышленности "Мягкое золото России" в Пятигорске.

Всего в 2023 году в мире было произведено 13,5 млн шкурок норки, основного и самого востребованного материала для пошива верхней одежды из натурального меха. Ранее сообщалось, что в 2022 году объем производства составил 14,7 млн норковых шкурок. Таким образом, снижение составило 8,2%.

"Мировое производство шкурок пушных зверей, особенно фермерского разведения, сокращается. Причины известны: падение спроса, последствия ковида и птичьего гриппа, способствующих существенному сокращению поголовья зверей в Европе, а также бездумные полные ликвидации норки в Дании. Существенное сокращение производства шкурок в Китае: только в 2023 году в стране сократилось производство около 30% всех видов пушнины", - сказал Столбов.

В связи с этим эксперты ожидают повышения цен на шкурки, что в целом позитивно отразится на бизнесе российских и белорусских звероводов, которые сохранили поголовье норки и имеют возможности для наращивания объема производства пушнины.

При этом глобальный оборот пушно-меховых товаров в 2023 году составил $17,5 млрд, снижение к 2022 году - 3%. Такой темп падения оборота значительно меньше, чем в прошлые годы, когда он снижался на 10-15% ежегодно. В России оборот меховых товаров составил около $2 млрд (включая сырье, полуфабрикаты, готовые изделия, аксессуары и фурнитуру), что значительно уступает цифрам 5-7 летней давности, когда оборот превышал $3 млрд.

По данным Российского пушно-мехового союза, снижение мирового оборота пушно-меховых товаров и производства сырья было ожидаемо.

"Включились закономерные механизмы саморегуляции рынка, которые были вызваны огромным перепроизводством 10-15 лет назад как сырья, так и изделий из натурального меха, что превратило нашу продукцию в товары повседневного спроса, не всегда модные и качественные, и привлекло внимание агрессивного крыла защитников прав животных", - отметил Столбов.

Пятигорск Сергей Столбов Китай Дания Российский пушно-меховой союз Белоруссия
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