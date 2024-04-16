Производители меховых изделий из КНР хотят создавать СП в России

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Некоторые компании Китая проявляют интерес к созданию в Ставропольском крае совместных предприятий для производства готовых изделий из меха, сообщил президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов, на форуме "Мягкое золото России" в Пятигорске.

Столбов считает Россию перспективной страной для вливания иностранных инвестиций в меховую отрасль на фоне распространения в мире "зеленой" политики.

"Международная кооперация - важный инструмент в формировании данного рынка. Учитывая неоднозначное отношение к пушно-меховому бизнесу в различных регионах и странах, мы предлагаем активизировать проекты по созданию совместных предприятий по производству шкурок пушных зверей и готовых изделий на территории России", - сказал он.

Среди возможных проектов - организация СП по выпуску изделий на территории Ставропольского края, который является одним из крупнейших регионов по производству изделий из натурального меха и кожи. По данным Столбова, отдельные китайские инвесторы в частном порядке прорабатывают такие инициативы. Актуально также создание совместных предприятий по производству клеточной пушнины в России.

Председатель Национальной ассоциации звероводов России Владимир Бозов на форуме отметил, что на данный момент в России работает два звероводческих предприятия с иностранными инвестициями. Одно находится в Липецкой области, другое - в Калининградской области. Всю произведенную продукцию компании вывозят за рубеж.