Клепач ждет сложностей с наращиванием добычи нефти в России до 2030 года

Для газа в долгосрочном плане ситуация перспективнее, полагает эксперт

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Наращивание добычи нефти в России до конца десятилетия будет сдерживаться внешними логистическими ограничениями, считает главный экономист "ВЭБ.РФ", председатель попечительского совета АНО "Институт Внешэкономбанка" Андрей Клепач.

"Те ограничения санкционные, которые есть, существенно затормозят на среднесрочную и долгосрочную перспективу темпы роста топливно-энергетического комплекса. Конечно, мы первый удар выдержали, не только первый, но, на мой взгляд, до 2030 года значительного наращивания добычи нефти ожидать трудно", - заявил он на Национальном нефтегазовом форуме.

"Скорее, это 540 млн тонн (добычи в год - ИФ) или около этого, выше, чем сейчас, но все упирается в возможности нашего экспорта, а это достаточно серьезные риски", - уточнил Клепач.

По его мнению, в долгосрочном периоде потенциал есть, так как в ближайшее и следующее десятилетие нефть останется одним из ключевых источников энергии и для транспорта, и для других отраслей. "Особенно сейчас нефть необходима для Индии. Можно себе представить, когда африканцы сядут на автомобили... Поэтому потенциал у спроса есть, но проблема в выстраивании абсолютно другой логистики", - продолжил он.

"Нам и в 2022 году, и в 2023 году очень помогла Индия, сейчас, я так понимаю, почти 37% нашего экспорта нефти приходится на Индию - это 90 млн тонн. Но существенно наращивать туда экспорт в ближайшее время, я думаю, будет достаточно сложно, потому что экспорт танкерами, в отличии от трубы, которая есть в Китае, намного более уязвим к санкциям, ко всем коллизиям, связанным со стоимостью фрахта. В этом плане все события в Красном море, они тоже увеличивают риски и стоимость нашего экспорта", - указал главный экономист "ВЭБ.РФ".

Кроме того, существует проблема расчетов.

"Есть разные оценки, я так понимаю, наши ключевые рынки получают долларовую выручку, но, судя по оценкам ряда экспертов, более половины расчетов они ведут все равно в дирхамах, в меньшей степени в юанях, и это все-таки будет реальным ограничением и тормозом для нашего экспорта и выручки", - сказал он.

В тоже время с точки зрения газа в долгосрочном плане ситуация перспективнее, так как он является относительно экологически чистым сырьем, важнейший источником для химической промышленности, и перспективы экспорта, в части СПГ очень оптимистичные, считает Клепач. Также могут возникнуть новые трубопроводные системы с Китаем и другими странами, добавил он. "Возникает новая конфигурация уже не только нефтяного, но и газового рынка, но это потребует, я думаю, как минимум 5-7, а может быть, и больше лет, поэтому здесь нужны долгосрочные инвестиции и политические договоренности", - сказал эксперт. "В этих условиях у нас есть серьезные перспективы для роста внутреннего спроса", - подчеркнул Клепач.

"Хотя многие проекты сдвинуты вправо с учетом сложности по получению импортного оборудования, но все равно перспективы здесь достаточно хорошие. Тем не менее общие темпы роста в этих условиях вряд ли будут для ТЭКа выше 1-1,5% в год", - полагает он.