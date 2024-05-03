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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Захарова пообещала Дании ответ в случае ограничений прохода танкеров с нефтью РФ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Россия примет жесткие ответные меры против Дании в случае введения ограничений на проход танкеров с российской нефтью через Балтийские проливы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Любые попытки ограничения прав судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым неизбежно последуют жесткие ответные меры", - сказала она на брифинге.

Так она прокомментировала информацию датских СМИ относительно возможных ограничений на проход судов с российской нефтью через Балтийские проливы.

"В качестве предлога для введения ограничительных мер указывается некая угроза - смешно слышать - экологической катастрофы в Балтийском море по причине якобы использования российской стороной судов, непригодных для судоходства, или отсутствия у них страховых документов", - добавила официальный представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что порядок прохода судов через проливы регламентируется Копенгагенским трактатом 1857 года и положениями Конвенции ООН по морскому праву.

"В соответствии с этими документами все суда, включая российские, имеют право на беспрепятственный и безопасный проход через Балтийские проливы. Самовольное переписывание норм международного права недопустимо", - сказала она.

Мария Захарова МИД Дания Балтийское море
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