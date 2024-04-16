Bank of America сократил квартальную чистую прибыль на 18%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Bank of America Corp. (BofA), второй по размеру активов банк США, сократил чистую прибыль в первом квартале 2024 года на 18%, выручку - на 2%.

Чистая прибыль BofA в январе-марте составила $6,7 млрд против $8,2 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $0,76 с $0,94. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $0,76 с $0,94.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,83 на акцию. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,76 на акцию.

Квартальная выручка BofA уменьшилась до $25,8 млрд с $26,3 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе аналитиков в $25,5 млрд.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале снизился на 3%, до $14 млрд, поскольку повышение ставок по депозитам более чем компенсировало рост доходностей активов и сдержанное увеличение объема кредитов.

Отчисления в резервы на возможные потери по кредитам BofA в первом квартале составили $1,3 млрд против $931 млн годом ранее.

Выручка подразделения BofA, отвечающего за операции на рынках капитала, увеличилась на 5%, до $5,88 млрд. Доход от операций с активами с фиксированной доходностью, сырьевыми товарами и валютами (FICC) снизился на 6% - до $3,2 млрд, от операций с акциями - вырос на 14%, до $1,9 млрд.

Выручка BofA в сфере банковского обслуживания физических лиц уменьшилась на 5%, до $10,2 млрд. Средний объем депозитов сократился на 7%, до $952 млрд.

Бизнес в сфере управления активами состоятельных клиентов и инвестиционного менеджмента принес BofA рекордный доход - $5,6 млрд, что на 5% выше, чем годом ранее. Выручка в сфере глобального банкинга уменьшилась на 4%, до $6 млрд.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на 31 марта составил 11,8%, как и в предыдущие три месяца. Годом ранее он составлял 11,4%.

В январе-марте банк вернул акционерам $4,4 млрд за счет выплаты дивидендов и обратного выкупа акций.