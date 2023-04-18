Bank of America в I квартале увеличил выручку на 13%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Bank of America Corp. в первом квартале увеличил выручку на 13%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе американского банка, его выручка в январе-марте 2023 года составила $26,3 млрд по сравнению с $23,2 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Чистая прибыль банка увеличилась до $8,2 млрд, или 94 центов в расчете на акцию, с $7,1 млрд, или 80 центов на акцию.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали выручку банка на уровне $25,2 млрд, чистую прибыль - на уровне 81 цента на акцию.

Чистый процентный доход BofA в минувшем квартале подскочил на 25% и достиг $14,4 млрд, что обусловлено ростом процентных ставок и объема кредитования. Непроцентный доход повысился на 1% - до $11,8 млрд, что связано с ростом продаж и доходов от торговых операций, который более чем компенсировал сокращение комиссионных от инвестиционного банкинга и управления активами.

Выручка подразделения BofA, отвечающего за операции на рынках капитала, выросла на 6% - до $5,6 млрд. Доход от операций с активами с фиксированной доходностью, сырьевыми товарами и валютами (FICC) взлетел на 27%, составив $3,4 млрд, в то время как от операций с акциями – снизился на 19%, до $1,6 млрд.

Выручка BofA в сфере банковского обслуживания физических лиц повысилась на 21%, достигнув $10,7 млрд. Средний объем депозитов сократился на 3%, при этом показатель превышает $1 трлн седьмой квартал подряд, отмечается в сообщении банка.

Бизнес в сфере управления активами состоятельных клиентов и инвестиционного менеджмента принес BofA доход в размере $5,3 млрд, что на 3% ниже, чем в январе-марте годом ранее.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец марта составлял 11,4% против 11,2% тремя месяцами ранее.

В первом квартале банк вернул акционерам $4 млрд путем выплаты дивидендов и за счет обратного выкупа акций.

Котировки акций BofA повышаются на 2% в ходе предварительных торгов во вторник. За 12 месяцев рыночная стоимость банка упала на 23,3%, до $236,3 млрд.