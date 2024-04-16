Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году

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Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития завершает подготовку сценарных условий макропрогноза и может повысить прогноз роста ВВП России на 2024 год с текущих 2,3% с учетом уверенного роста экономики в начале года, заявил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов.

Так он прокомментировал новый прогноз Международного валютного фонда о росте российской экономики.

Прогноз МВФ о росте российского ВВП в 2025 году на уровне он назвал 1,8% "излишне пессимистичным".

МВФ 16 апреля повысил оценку динамики российской экономики в 2024 году до 3,2% с 2,6%, ожидавшихся им в январе. МВФ также улучшил свою оценку роста российской экономики в 2025 году - до 1,8% с 1,1%.

Денисов отметил, что "позитивная динамика отмечается во всех ключевых секторах экономики".

"Основными драйверами роста являются отрасли, направленные на развитие экономики предложения, прежде всего, отрасли обрабатывающей промышленности, ориентированной на внутренний спрос - пищевая промышленность, производство бытовой техники и другие. Динамично развивается строительство и розничная торговля, поддержку оказывает сохраняющийся рост потребительской активности", - прокомментировал он динамику российской экономики в начале года.

По его словам, в ближайшей перспективе на траекторию развития экономики будут влиять три ключевых фактора: денежно-кредитная политика, динамика инвестиций и темпы повышения производительности труда.

"В то же время озвученная МВФ новая оценка ВВП России в 2025 году представляется излишне пессимистичной. Для России важно сохранить устойчивые темпы экономического роста, для обеспечения которых правительство уже реализует широкий набор мер", - прокомментировал Денисов.

Минэкономразвития оценило рост ВВП России за январь-февраль 2024 года на уровне 6%. В феврале, по оценке ведомства, рост ВВП составил 7,7% в годовом сравнении (отчасти ускорению способствовал дополнительный день високосного горда) после повышения на 4,6% в январе.

В 2024 году Минэкономразвития ожидало (официальный прогноз от сентября 2023 года) роста ВВП в 2024 году на 2,3%, в 2025 году - также на 2,3%. ЦБ в феврале повысил свой прогноз роста ВВП на 2024 год до 1,0-2,0% с 0,5-1,5%, сохранил прогноз роста в 2025 году в интервале 1,0-2,0%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, предполагает рост ВВП России в 2024 году на 1,8%, в 2025 году на 1,7%.

По графику Минэкономразвития в апреле должно представить обновленный трехлетний макропрогноз, ЦБ также пересмотрит свой трехлетний прогноз на опорном заседании совета директоров 26 апреля.