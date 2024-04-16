Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году

Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году
Фото: Getty Images

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития завершает подготовку сценарных условий макропрогноза и может повысить прогноз роста ВВП России на 2024 год с текущих 2,3% с учетом уверенного роста экономики в начале года, заявил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов.

Так он прокомментировал новый прогноз Международного валютного фонда о росте российской экономики.

Прогноз МВФ о росте российского ВВП в 2025 году на уровне он назвал 1,8% "излишне пессимистичным".

МВФ 16 апреля повысил оценку динамики российской экономики в 2024 году до 3,2% с 2,6%, ожидавшихся им в январе. МВФ также улучшил свою оценку роста российской экономики в 2025 году - до 1,8% с 1,1%.

Денисов отметил, что "позитивная динамика отмечается во всех ключевых секторах экономики".

"Основными драйверами роста являются отрасли, направленные на развитие экономики предложения, прежде всего, отрасли обрабатывающей промышленности, ориентированной на внутренний спрос - пищевая промышленность, производство бытовой техники и другие. Динамично развивается строительство и розничная торговля, поддержку оказывает сохраняющийся рост потребительской активности", - прокомментировал он динамику российской экономики в начале года.

По его словам, в ближайшей перспективе на траекторию развития экономики будут влиять три ключевых фактора: денежно-кредитная политика, динамика инвестиций и темпы повышения производительности труда.

"В то же время озвученная МВФ новая оценка ВВП России в 2025 году представляется излишне пессимистичной. Для России важно сохранить устойчивые темпы экономического роста, для обеспечения которых правительство уже реализует широкий набор мер", - прокомментировал Денисов.

Минэкономразвития оценило рост ВВП России за январь-февраль 2024 года на уровне 6%. В феврале, по оценке ведомства, рост ВВП составил 7,7% в годовом сравнении (отчасти ускорению способствовал дополнительный день високосного горда) после повышения на 4,6% в январе.

В 2024 году Минэкономразвития ожидало (официальный прогноз от сентября 2023 года) роста ВВП в 2024 году на 2,3%, в 2025 году - также на 2,3%. ЦБ в феврале повысил свой прогноз роста ВВП на 2024 год до 1,0-2,0% с 0,5-1,5%, сохранил прогноз роста в 2025 году в интервале 1,0-2,0%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, предполагает рост ВВП России в 2024 году на 1,8%, в 2025 году на 1,7%.

По графику Минэкономразвития в апреле должно представить обновленный трехлетний макропрогноз, ЦБ также пересмотрит свой трехлетний прогноз на опорном заседании совета директоров 26 апреля.

МВФ Минэкономразвития Лев Денисов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Для комфортной жизни в самых дорогих штатах годовой доход должен превышать $100 тысяч

Для комфортной жизни в самых дорогих штатах годовой доход должен превышать $100 тысяч

АСВ через суд хочет получить от Qiwi договор о купле-продаже акций АО "Киви"

"Полюс" продал россыпные активы

В Банке России допустили ускорение роста российской экономики в I квартале

Соколов заявил, что китайские марки "выдавливают" "АвтоВАЗ" в низкомаржинальный сегмент

Соколов заявил, что китайские марки "выдавливают" "АвтоВАЗ" в низкомаржинальный сегмент

МосБиржа запустила индекс IPO

МосБиржа запустила индекс IPO
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });