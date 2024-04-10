Белоусов допустил повышение официального прогноза по росту ВВП в 2024 году

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Динамика российской экономики в I квартале хорошая, текущий прогноз по росту ВВП в 2024 году равняется 2,2%, при этом Минэкономразвития допускает повышение этой оценки на несколько десятых процентного пункта, сказал журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Сейчас прогноз 2,2% (текущий рабочий прогноз роста ВВП в 2024 году - ИФ). Минэкономразвития говорит, что, возможно, повысят прогноз. Но пока речь идет о десятых (долях п.п. повышения прогноза - ИФ)", - сказал он.

"В целом, март хороший, это видно по динамике НДС, которая бьет рекорды, причем в основном за счет внутреннего НДС. Нужно дождаться итогов первого квартала. Но пока и PMI достаточно высокие, я бы сказал, рекордно высокие, и налог на добавленную стоимость. Эти индикаторы и достаточно высокая потребительская активность показывают, что все идет очень неплохо", - прокомментировал Белоусов ситуацию в экономике в I квартале.

Минэкономразвития оценило рост ВВП России за январь-февраль 2024 года на уровне 6,0%. В феврале, по оценке министерства, рост ВВП составил 7,7% в годовом сравнении (отчасти ускорению способствовал високосный день) после повышения на 4,6% в январе.

В 2024 году Минэкономразвития ожидало роста ВВП на 2,3% (официальный прогноз от сентября 2023 года), ЦБ в феврале повысил свой прогноз роста ВВП на 2024 год до 1-2% с 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от начала апреля) предполагает повышение на 1,8%.

По графику Минэкономразвития в апреле должно представить обновленный трехлетний макропрогноз, ЦБ также обновит свой трехлетний прогноз на опорном заседании совета директоров 26 апреля.