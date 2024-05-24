"АвтоВАЗ" намерен в 2024 году выпустить до 150 тысяч Lada Vesta NG

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗа" планирует увеличить производство автомобилей Lada Vesta NG до 150 тысяч в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Об этом было заявлено в ходе рабочей поездки президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа в Тольятти, где он вместе с губернатором Дмитрием Азаровым и президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым оценил работу конвейера и осмотрел линию сборки автомобилей Lada Vesta нового поколения.

Cерийное производство флагманской модели Lada Vesta NG началось в марте 2023 года. В 2023 году было выпущено 75,1 тысячи автомобилей Lada Vesta NG, что составляет около 20% от общего объема производства автозавода. В 2024 году выпуск Lada Vesta NG планируется увеличить до 150 тысяч, отметили в пресс-службе.

План производства "АвтоВАЗа" на 2024 год, ранее объявленный компанией, - 500 тысяч автомобилей. Продать в России в 2024 году компания рассчитывает 450 тысяч машин.

В январе-апреле 2024 года в России было продано 137 114 Lada (+49,2% к аналогичному периоду прошлого года).

"АвтоВАЗ" в Тольятти выпускает Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года),и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года), Lada Vesta NG (с марта 2023 года).

28 февраля возобновился серийный выпуск Lada Vesta с двигателем 1,8 л, который в прошлом году перестали устанавливать на фоне проблем с поставками комплектующих, и автоматической коробкой передач. На начало 2025 года запланировано серийное производство Lada Iskra.

Ижевский завод "АвтоВАЗа" 15 мая начал серийный выпуск Lada Largus с двигателем внутреннего сгорания, которые ранее изготавливались в Тольятти. Мощности производственной линии N1 (ранее - B0) основного завода в Тольятти, где выпускалась модель, будут использованы для выпуска представительских седанов Lada Aura осенью текущего года и перспективного кроссовера на платформе Lada Vesta в начале 2026 года.