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Выпуск дорожно-строительной техники в России вырос в денежном выражении на 19%

Одной из главных проблем для отрасли Росспецмаш назвал "агрессивный импорт"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Производство российской дорожно-строительной техники в 2023 году выросло в стоимостном выражении на 19%, до 90 млрд рублей, подсчитали в Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш).

Данные Росспецмаша объединяют статистику предприятий, выпускающих 80% всего объема производимой в стране техники для дорстроя.

Отгрузки этой техники на внутренний рынок в 2023 году увеличились на 15%, до 84 млрд рублей. Росспецмаш отмечает рост в количественном выражении поставок кранов-трубоукладчиков - в 2,1 раза, экскаваторов-погрузчиков - на 63%, кранов-манипуляторов - на 35%, экскаваторов - на 29%, дорожных катков - на 21%, мини-погрузчиков - на 12,5%. Сокращение продаж в штуках зафиксировано у телескопических погрузчиков - на 34%, гусеничных бульдозеров - на 17%, автогрейдеров - на 12%, фронтальных погрузчиков - на 6%, автокранов - на 5%.

"На производство и отгрузки строительно-дорожной техники положительно повлияли высокие объемы строительства и реализация масштабных инфраструктурных проектов. При этом одной из главных проблем для отрасли является агрессивный импорт", - отмечают в ассоциации.

По оценке Росспецмаша, за 2023 год в Россию ввезли дорожно-строительной техники на 440 млрд рублей (+58%).

"В результате ряд ключевых сегментов отечественной дорожно-строительной техники показали отрицательную динамику. Импорт доминирует в таких сегментах, как автогрейдеры, экскаваторы, дорожные катки, фронтальные погрузчики, асфальтосмесительные установки. Доля, которая приходится на зарубежные поставки этой техники, варьируется от 65% до 94%", - говорят эксперты.

В ассоциации отмечают, что за счет более выгодных условий производства и господдержки китайские производители предлагают более низкие цены, уровень которых часто "находится на грани рентабельности или даже за её гранью".

"Кроме того, отечественные заводы сталкиваются с отсутствием производства в России ряда ключевых компонентов либо их предложение не может удовлетворить имеющийся спрос. А такие факторы, как дорогой металл, запретительно высокие ставки по кредитам, высокие налоги, приводят к дополнительным издержкам производства", - сетуют в Росспецмаше.

Ассоциация традиционно заявляет о необходимости увеличения финансовой поддержки отрасли через гранты производителям, налоговые и кредитные льготы, а также видит целесообразность в защите российского рынка. В частности, предлагает и дальше поэтапно пересматривать ставки утильсбора, а также применять техрегулирование, чтобы контролировать добросовестность выполнения сертификации ввозимой техники и не допускать на рынок низкокачественный импорт.

Росспецмаш Китай
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