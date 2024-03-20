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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

В "АвтоВАЗе" заявили, что "китайцы" теснят Lada в ее сегментах рынка

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Китайские автомобильные бренды в ходе активной экспансии заходят в традиционные рыночные сегменты Lada, "пробивая" барьер утильсбора большими скидками, заявляют в "АвтоВАЗе".

"Многие китайские бренды, осуществляя, я бы сказал, агрессивную экспансию на российский рынок, начинают "пробивать" планку утильсбора и заходить на традиционные рынки - в фокус-группы, для которых выпускается продукция из наших моделей. Прежде всего, это автомобиль Lada Vesta", - сообщил "Интерфаксу" в среду президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

Как уточнили в компании, речь идет о том, что китайские бренды предоставляют скидки, которые уже превосходят размер утильсбора (единоразово уплачивается за каждый произведенный или ввезенный в РФ автомобиль - ИФ). Сложившаяся ситуация не стимулирует этих игроков локализовывать производство в РФ.

Соколов также сказал "Интерфаксу", что компания двигается в русле выполнения намеченного на этот год плана выпуска 500 тыс. автомобилей. "Этот план был утвержден советом директоров "АвтоВАЗа" в декабре прошлого года и сейчас выполняется с максимальной точностью. В январе-феврале и в первой половине марта мы уже выпустили (машин - ИФ) в четком соответствии с графиком, все три конвейерные линии в полном объеме загружены. Для примера могу сказать, что каждые 26 секунд за ворота "АвтоВАЗа" к дилерам выезжает один автомобиль Lada Vesta, Lada Granta или Lada Niva", - сказал глава компании.

Соколов отметил, что в середине мая к этим трем конвейерным линиям присоединится ижевская площадка, на конвейер которой будет поставлена Lada Largus в пассажирском и грузовом исполнении. В III квартале там также будет выпускаться и электрический e-Largus.

"Дополнительно в августе на первую конвейерную линию в Тольятти мы ставим модель Lada Aura. Предполагаем, что уже на грядущем Петербургском экономическом форуме этот автомобиль будет обслуживать гостей и участников", - добавил глава компании.

Как сообщалось, продажи "АвтоВАЗа" в РФ в январе-феврале 2024 года выросли на 19,1%, до 48 723 штук. В середине марта Соколов говорил, что план - 37 тыс. машин.

АвтоВАЗ Максим Соколов Китай
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