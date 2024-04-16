Металлы дешевеют в Лондоне после скачка накануне

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Цены на цветные металлы в Лондоне снижаются во вторник после резкого роста накануне, вызванного введением США и Великобританией запрета на импорт металлов из России, сообщает агентство Bloomberg.

Медь на Лондонской бирже металлов (LME) подешевела на 1,1%, до $9474,5 за тонну. Котировки алюминия опустились на 0,4%, цинка - на 2,1%.

Тем временем спред между спотовыми контрактами на алюминий и последующими контрактами, перешел к бэквордации и достигал $11 за тонну во вторник. Такая ситуация отражает скачок спроса на металл, отмечает Bloomberg.

В пятницу стало известно, что США и Великобритания ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. В результате этой инициативы LME и Chicago Mercantile Exchange (CME) запрещено принимать новые партии этих металлов из РФ. Санкции также запрещают выпуск варрантов на российские металлы и покупку металлов в рамках расчетов по деривативным контрактам.

По данным консалтинговой компании CRU Group, Россия поставляет около 6% мирового объема алюминия, 5% никеля и 4% меди.