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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:14

"Норникель" предупредил о риске сбоев на рынках металлов из-за новых санкций

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Санкции США и Великобритании на российские цветные металлы отрицательно скажутся на потребителях по всему миру, заявил "Норильский никель".

При этом компания, "несмотря на сложности и вызовы последних лет, остается надежным поставщиком своей продукции и будет выполнять все существующие контрактные обязательства перед клиентами".

""Норникель" сожалеет о принятом решении, поскольку оно усугубит ценовую неустойчивость, повысит неопределенность в цепочке поставок и спровоцирует рост конечной цены, что отрицательно скажется на потребителях этих металлов по всему миру. Кроме того, повысится риск сбоев в работе рынков, так как снизится ликвидность металлов и вырастет стоимость финансирования важнейших промышленных цепочек поставок", - говорится в сообщении компании.

"Норникель" отметил, что ограничения не распространяются на продукцию, содержащую эти металлы, которая включена в новый продукт или существенно преобразована за пределами России.

США и Великобритания 12 апреля запретили импорт алюминия, меди и никеля из России. В результате этой инициативы LME и Chicago Mercantile Exchange (CME) запрещено принимать новые партии алюминия, меди и никеля из России. Санкции также запрещают выпуск варрантов на российские металлы и покупку металлов в рамках расчетов по деривативным контрактам. Произведенная после 13 апреля российская продукция не может продаваться на ключевой мировой бирже, где определяется бенчмарк на цветные металлы, и поступать на ее склады. Выпущенный до 13 апреля российский металл может по-прежнему приниматься, если его продавец может предоставить доказательства относительно срока его производства, поясняла LME.

"Русал" 15 апреля заявил, что новые санкции США и Великобритании не влияют на его способность осуществлять поставки, поскольку не затрагивают глобальные логистические решения компании, доступ к банковской системе и систему производства.

""Русал" сохранит возможность предоставлять услуги хеджирования своим клиентам, а также сохраняет приверженность рыночному ценообразованию", - заявила компания.

Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к "Русалу", сообщил, что новые санкции могут поставить под угрозу 36% продаж "Русала", что может вынудить компанию сократить производство до минимумов с 2008 года.

По данным консалтинговой компании CRU Group, Россия поставляет около 6% мирового объема алюминия. Алюминий обеспечивает 83% выручки "Русала". В марте доля российского алюминия на складах LME достигла 91%. На сегодня на складах LME находится 400 тысяч тонн российских металлов из общего объема в миллион тонн. Основная часть товарных запасов приходится на алюминий (311 тысяч тонн).

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