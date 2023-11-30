Стоимость автозапчастей в справочниках РСА увеличится на 9,8% с 19 декабря

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Средняя стоимость автозапчастей при восстановительном ремонте автотранспорта, рассчитанная Российским союзом автостраховщиков (РСА) для актуализированной версии справочников по ОСАГО, увеличится с 19 декабря этого года на 9,8% по сравнению с текущей версией, действующей с 19 сентября 2023 года, сообщил союз.

Комментируя подготовку новой версии этих справочников, которые используются страховщиками ОСАГО для расчетов выплат по полисам "автогражданки", президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что за годовой период – с декабря 2022 года по декабрь 2023 года – средняя стоимость автозапчастей возросла меньше – на 7,4%. "С учетом колебаний курсов валют, которые мы имели в середине года, можно было ожидать гораздо большего роста цен, и по некоторым маркам автомобилей это произошло. Но в целом мы оцениваем, что имеет место стабилизация ситуации с запчастями", - отметил Уфимцев.

Президент РСА подчеркнул, что стабилизация цен на запчасти в целом действует на тариф ОСАГО: "В октябре 2023 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась. Она составила 7 901 рубль, и по сравнению с январем 2023 года цена была меньше на 1,7% или на 134 рубля. А средняя выплата по ОСАГО в октябре 2023 года достигла нового рекорда и впервые превысила 100 000 рублей, составив 100 698 рублей".

При этом он обратил внимание на то, что динамика изменения цен на авторемонт на разные марки автомобилей различается. Так, по Hyundai можно отметить некоторое снижение цен или умеренный рост. Например, ветровое стекло подешевело до 6 тыс. рублей (-28%), дверь - до 20 тыс. рублей (-35%), а фара подорожала до 145 тыс. рублей (+5%). Примерно такая же ситуация по Toyota – стекла и двери подешевели, фара в сборе – подорожала на 6%. Это означает, что рынки запчастей для этих марок автомобилей чувствуют себя хорошо, оригинальные и неоригинальные запчасти насыщают рынок, цены немного падают. По Renault есть небольшой, но уверенный рост по многим наиболее востребованным позициям – на 15-30% (например, дверь задняя левая – до 29 тыс. рублей, лобовое стекло – 16 тыс. рублей).

По автомобилям о KIA и Nissan зафиксирован наибольший рост, например, цены на ветровые стекла выросли в несколько раз (до 41,5 тыс. рублей и 54,5 тыс. рублей соответственно), то же с ценами на двери – до 30 тыс. рублей и 80 тыс. рублей). Это означает, что по этим маркам автомобилей на рынке становится меньше неоригинальных запчастей приемлемого качества, и средние цены формируются либо по ценам "оригинала", либо по ценам качественного "неоригинала", при этом второй вариант лишь немного по ценам отличается от первого.

Публичная проверка перечня сведений о стоимости запасных частей и проектов актуализированных версий справочников средней стоимости материалов и нормо-часа работ проводилась с 8 по 22 ноября 2023 года.