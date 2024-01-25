Мошенники научились зарабатывать на старых повреждениях б/у авто по страховке. Обзор

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российские страховщики не ожидают снижения уровня мошеннических выплат в автостраховании в 2024 году, показал опрос "Интерфакса". Приемы злоумышленников в организации сценариев претензий на страховые выплаты становятся виртуозными, постановки страховых событий - реалистичными, аппетиты на получение возмещений - повышенными. Сами мошенники становятся более молодыми и трудноуловимыми.

Скоринговый барьер

Обозначившийся в 2023 году тренд к росту продаж автомобилей на российском рынке (в первую очередь китайского и российского производства) продолжится в 2024 году, такой прогноз представил "Интерфаксу" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов. Это означает, что общие сборы автостраховщиков будут расти, предположил он. "Можно ждать и роста показателя мошеннических выплат в течение этого года", - допускает Ефремов.

Он отметил, что "усилия злоумышленников по-прежнему сконцентрированы на автостраховании", они оттачивают схемы неправомерного зарабатывания на СК, "противостояние со стороны страховщиков усиливается". Вице-президент ВСС привел экспертную оценку латентного мошенничества в автостраховании - порядка 20% от всех страховых выплат в моторном страховании. "При этом количество случаев, по которым страховщики смогли собрать доказательства нарушений, число заявленных правоохранителям случаев меньше, составляет несколько процентов за прошлый год", - добавил он.

"В автокаско мошенники, как и ранее, пытаются заработать на страховании разными способами. При этом каждый год они делают это все более умело, когда мошенничество видно по косвенным признакам, но доказать практически невозможно", - сообщил в ходе опроса старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования СК "РЕСО-Гарантия" Павел Яковлев.

Именно поэтому "РЕСО-Гарантия" "большое внимание уделяет скоринговой модели, чтобы на этапе страхования отсекать потенциальных мошенников и предупредить заведомые убытки. Отсекая мошенников, мы получаем возможность не перекладывать приносимые ими убытки на "хороших" клиентов и давать оптимальную стоимость страховки", говорит Яковлев.

Усовершенствование скоринговых моделей в автостраховании стало возможно "в том числе в связи с расширением объема доступной СК информации об автомобиле и самом водителе - его привычках, манере вождения, склонности соблюдать ПДД, количестве нарушений ПДД, о других чертах психологического портрета", полагает Ефремов. Такая информация о человеке - не только почерпнутая в истории автострахования - позволяет страховщику составить прогноз ожиданий на срок договора, скорректировать его стоимость в рамках действующих подходов.

Постановочный реализм

Вице-президент ВСС подтвердил наличие проблем у автостраховщиков в сфере доказывания умысла нарушителей, склонных к реалистичным постановкам ДТП на дорогах. Они продолжают разыгрывать такие спектакли в "слепых" зонах, при движении на кольцевых автодорогах, при движении задним ходом - типичные сценарии для постановочных ДТП. "Доказать, что в этих авариях у "пострадавшего" была возможность избежать столкновения, но он провоцировал ДТП, удается с помощью записей с дорожных камер. Именно поэтому ВСС и страховщики получили право доступа к такой информации и настаивают на нем", - обратил внимание он.

Ефремов считает, что рост стоимости автомобилей и запчастей к ним вдохновляет мошенников. Он привел пример группы обнаруженных злоумышленников в Ульяновской области, чья деятельность была проанализирована службами безопасности страховщиков. "Эти люди приобрели 5 автомобилей одной марки, модели, цвета. Один автомобиль разбили, поврежденные детали перевешивали на целые авто и требовали от разных страховщиков выплат", - привел он пример.

К основным трендам вице-президент по автострахованию компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов относит "изменение портрета мошенника, который стал существенно моложе".

Кроме того, по его словам, "cами события уже не фальсифицируются, а провоцируются реально. Распространенными схемами обмана на сегодня являются провокации ДТП на перекрестках с кольцевым движением, с резким торможением перед автомобилем жертвы в тот момент, когда он перестраивается. Иногда избежать таких ситуаций можно благодаря использованию видеорегистратора, в идеале - с двумя камерами".

"Мошенничество, как и прежде, сконцентрировано в убытках с имуществом, - сделал вывод директор департамента продаж розничного бизнеса "Ингосстраха" Денис Морозов. - В том числе мошенники активно используют приложение РСА для оформления "большого" европротокола с лимитом 400 тыс. рублей и бьют автомобили по-настоящему. В регионах, в которых работает каршеринг, он также активно используется и облегчает мошенникам жизнь, поскольку автомобиль каршеринга используется мошенниками в качестве "битка"". В то же время роста активности злоумышленников по жизни и здоровью в "Ингосстрахе" не наблюдают.

В СК "АльфаСтрахование" считают актуальной проблемой мошенничество в автостраховании.

"Основная схема страховых автомошенников заключается в завышении страховых сумм, - отметил директор департамента андеррайтинга автострахования этой компании Илья Григорьев. - Злоумышленниками приобретается на рынке бывший в употреблении автомобиль с большим пробегом или после серьёзного ДТП. Далее новые владельцы обращаются в страховую компанию и оформляют полис по максимальной страховой сумме. После этого автомобиль попадает в заранее спланированную аварию, как правило, в темное время суток, в ходе съезда с дороги или наезда на препятствие".

В автостраховании "продолжается использование мошенниками схемы "подставы" на круговом движении, подтвердили в СК "Совкомбанк страхование". Есть случаи "инсценировки повреждений третьими лицами по каско, ожидаем роста случаев мошенничества в личном страховании", -добавили в компании.

Как заработать на прошлом

Кроме того, активно заявляются авто с пробегом по линии параллельного импорта, сообщили агентству в СК "Совкомбанк страхование". "В существенном количестве случаев такие транспортные средства имеют значительные повреждения, полученные в "прошлой жизни". Потребитель не всегда доступными ему способами может знать о таких дефектах и истории автомобиля. В определенных случаях, если такая история автомобиля становится известной, это может способствовать желанию избавиться от транспортного средства нетрадиционным способом, увеличив убытки страховщика", - привели пример в компании.

Директор по развитию бизнеса группы компаний "Зетта Страхование" Виктор Плетников дополнил картину: "Основной прием мошенников в каско - страхование подержанной машины по завышенной стоимости. Автомобиль приобретается на вторичном рынке по минимально возможной цене и, как правило, уже имеет механические повреждения кузова, а также скрытые технические повреждения. Далее его страхуют по максимальной для этой модели стоимости, а затем оформляют фиктивный страховой случай с критическим ущербом и пытаются получить полную страховую сумму. Для сокращения таких рисков страховые компании используют практику тщательной предстраховой проверки с использованием открытых информационных баз".

Как правило, мошенники согласны получать не ремонт, а денежную выплату, даже с учетом износа автомобиля она высока, сказал Ефремов, комментируя упомянутые примеры. Им нужны деньги, саму машину никто и не собирается восстанавливать, поврежденные детали еще не раз можно пытаться предъявить к выплате в новых мошеннических сценариях - вот логика злоумышленников.

Ефремов напомнил, что рост цен на брендовые автомобили и запчасти к ним не так давно вызвали волну покупок брендовых дорогостоящих автомобилей с большим пробегом. Машинам придавали косметический лоск, затем предъявляли после инсценированных ДТП к оплате СК вместе с букетом якобы "свежих", полученных скрытых повреждений. "Такие злоупотребления страховщикам крайне сложно доказывать", - признал он. Однако число разоблачений мошенников и судебных разбирательств увеличивается.

Со своей стороны департамент по обеспечению безопасности "Росгосстраха" не отмечает роста мошенничества в сегменте каско, однако эта область "все еще требует пристального внимания к себе", полагают в компании. "Основные схемы мошенничества остаются прежними. Это - заключение договора каско "задним числом" после страхового события, инсценировка ДТП с участием ранее поврежденного автомобиля, инсценировка ДТП с перевесом ранее поврежденных деталей на целое транспортное средство автомобиль, страхование поврежденного транспортного средства по ранее похищенному полису каско, инсценировка хищения автомобиля", сообщили в "Росгосстрахе".

Регионы и мошенники

Согласно статистике СК "Зетта Страхование", количество обращений от мошенников по каско в 2023 году не изменилось по сравнению с 2022 годом. Однако из-за подорожания запчастей примерно на 30% увеличилась сумма заявленных убытков.

В СК "Ренессанс страхование" обратили внимание на рост подставных ДТП на востоке страны, "где мошенники используют восстановленные после ДТП премиальные японские праворульные автомобили".

По оценке "Росгосстраха", "повышенная активность криминала сейчас наблюдается по следующим регионам: ЮФО и СКФО, Москва и Московская область, Липецкая и Челябинская области".

В СК "Совкомбанк страхование" отмечают активность страховых мошенников в Приморье, Московском регионе, Новосибирской области, некоторых регионах Северного Кавказа.

"В регионах, где были созданы рабочие группы страховщиков, в том числе с участием представительств органов власти, мы наблюдаем резкое снижение мошенничества", - делают вывод в "Ингосстрахе".

Вице-президент ВСС Ефремов подтверждает эту тенденцию. По его словам, "на этой неделе состоялось совещание по вопросам противодействия страховому мошенничеству в Краснодарском крае - территории, которая долго считалась весьма проблемной для автостраховщиков. На нем приводилась информация о том, что Краснодарский край по итогам 2023 года в региональном мониторинге ОСАГО вышел из "красной зоны", которая свидетельствует о повышенной активности мошенников, и был отнесен к благополучной "зеленой" зоне в перечне регионов РФ".

По мнению Ефремова, это наглядный пример результата многолетней совместной работы рабочих групп ВСС, региональных властей Краснодарского края, представителей органов прокуратуры, судов, правоохранителей, Банка России и страховщиков.