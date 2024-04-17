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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:45

Нефть Brent подешевела до $89,52 за баррель

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок продолжает дешеветь третью сессию подряд.

Неопределенность в экономике Китая, крупнейшего нефтяного импортера, а также вероятность того, что процентные ставки в США будут оставаться на высоком уровне дольше, чем ожидалось, оказывает негативное давление на прогнозы спроса, пишет Trading Economics.

ЭкономикаМЭА снизило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 130 тыс. б/сМЭА снизило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 130 тыс. б/сЧитать подробнее

При этом на рынке воцарилось "тревожное затишье", поскольку трейдеры ожидают ответных мер со стороны Израиля на действия Ирана, отмечает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, которого цитирует MarketWatch.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:02 по московскому времени составляла $89,52 за баррель, что на $0,5 (0,56%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $0,08 (0,1%) - до $90,02 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром уменьшились на $0,51 (0,6%) и составляли $84,85 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контракта опустилась на $0,05 (0,1%) - до $85,36 за баррель.

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