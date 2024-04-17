Brent подешевела до $89,31 за баррель

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки продолжают опускаться вечером в среду после публикации данных о росте запасов нефти в США за минувшую неделю.

К 17:45 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,71 (0,79%), до $89,31 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,56 (0,66%), до $84,8 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,74 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,15 млн баррелей, дистиллятов - упали на 2,76 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина на 900 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 33 тысячи баррелей после снижения на 170 тысяч баррелей неделей ранее.

Давление на котировки также оказывают опасения, что Федеральная резервная система будет удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне дольше, чем ожидает рынок, на фоне слабого прогресса в снижении инфляции. Потенциально это может негативно отразиться на американской экономике и на спросе на нефть в США.