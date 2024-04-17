В Минфине нашли здравой идею обособить на биржах бумаги компаний с неполным раскрытием данных

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Предложение обозначить в котировальных списках бирж ценные бумаги компаний, которые раскрывают информацию о себе не в полном объеме, является здравым, так как инвесторы должны понимать, во что они инвестируют, сказал журналистам замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах банковского форума "Эксперт РА".

Ранее стало известно, что Банк России обсуждает с заинтересованными сторонами возможность обособления ценных бумаг компаний с неполным раскрытием данных, чтобы инвесторы могли оценивать свои риски при принятии решений. По данным источников "Коммерсанта", среди обсуждаемых вариантов - ограничение доступа неквалифицированных инвесторов к покупке таких бумаг.

"В принципе, мне кажется, идея здравая (обозначить ценные бумаги эмитентов с неполным раскрытием - ИФ). То есть чтобы инвесторы понимали, в какие компании они инвестируют. Если действительно нет достаточной информации про компанию, ее каким-то образом нужно "красить", - сказал Чебесков.

Однако, по его мнению, требуется обсуждение идеи ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к этим инструментам. "Нужно обсудить, насколько это будет правильным шагом или нет. Потому что у нас есть большие крупные эмитенты, которые не раскрывают информацию. И мы тогда можем тоже таким образом дестабилизировать рынок. Надо найти баланс", - сказал Чебесков.

Он в очередной раз напомнил о позиции Минфина и ЦБ о необходимости раскрытия финансовой отчетности эмитентами. По его словам, доступность этих данных - ключевая часть существования финансового рынка, даже не развития. Исключения допустимы в части сведений о составах правления, советов директоров, торговых связей - того, что может поставить под риск деятельность компаний.

В июле 2023 года правительство своим постановлением №1102 отменило принятый в марте 2022 года порядок, когда компаниям разрешили полностью закрывать данные о себе. Эмитентам пришлось вернуться к публикации баланса и отчетов о финансовых результатах, но у них сохранилось право не обнародовать некоторые "чувствительные сведения" из-за санкционных угроз.

Однако за прошедшие почти 10 месяцев с момента издания этого постановления часть из компаний смогли полностью или частично вновь вернуть себе возможность закрывать свои данные. Несколькими президентскими указами 94 организаций, включая "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть" и Газпромбанк, получили право самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей деятельности.

Аналогичная опция доступна и экономически значимым организациям (ЭЗО). Кроме того, в конце марта 2024 года президент своим указом разрешил не раскрывать корпоративную информацию сторонам сделок из перечня под грифом ДСП, при этом перечень компаний, сделки с долями и акциями которых будут осуществляться в особом порядке, тоже скрыт - он для служебного пользования.