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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:30

Путин разрешил не раскрывать корпоративную информацию участникам некоторых сделок

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ об особом порядке совершения сделок с акциями и долями некоторых компаний.

Первые два пункта указа №221 "Об особом порядке совершения отдельных видов сделок (операций) с акциями (долями в уставных капиталах) некоторых хозяйственных обществ", который опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, предназначены только для служебного пользования.

Из оставшейся части документа следует, что в пункте 1, содержание которого скрыто за грифом ДСП, приводится список компаний, акции и доли которых могут приобретать российские юрлица путем определенных сделок. Перечень этих сделок содержится в имеющем такой же статус пункте 2.

В открытой части указа говорится, что компании, в отношении акций и долей которых будет действовать особый порядок совершения операций, смогут не обнародовать обязательные к раскрытию данные. Аналогичное право будет у покупателей, а также у структур, которые "прямо или косвенно" принадлежат компаниям из закрытого перечня.

В качестве защитной меры от санкций весной 2022 года российские эмитенты получили право полностью скрыть свою отчетность, но с лета 2023 года многие этой возможности лишились. Постановление правительства № 1102 от 4 июля 2023 года запретило компаниям скрывать баланс и отчет о финансовых результатах, но сохранило право не публиковать некоторые "чувствительные сведения" из-за санкционных угроз.

Однако в последние месяцы круг компаний, которым право на сокрытие информации возвращается, расширялся. В частности, эта опция стала доступна так называемым экономически значимым организациям (ЭЗО). Также компании из специального перечня, утверждаемого указом президента, вправе самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей деятельности. Изначально в декабре 2023 года в указанный перечень были включены 46 эмитентов, в марте он был расширен до 94 компаний. В него, например, включены "Газпром" и ряд компаний группы, "Газпром нефть", Газпромбанк.

Владимир Путин Газпром Газпром нефть Газпромбанк
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